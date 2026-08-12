Ανήλικοι και κοινωνικά δίκτυα: Η Meta μπροστά σε αγωγή από δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ

Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν συνασπισμό γενικών εισαγγελέων από πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι επιδιώκουν να αποδείξουν ότι οι πλατφόρμες Instagram και Facebook έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να προκαλούν εθισμό στους ανήλικους χρήστες. Η διαδικασία αυτή ξεκινά σήμερα, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει σημαντική προσοχή.

Η αγωγή έρχεται μετά από δύο σημαντικές καταδίκες της Meta φέτος: μία από έφηβη στην Καλιφόρνια για ψυχική βλάβη και μία από την πολιτεία του Νέου Μεξικού για «δημόσια όχληση». Ο Vincent Joralemon, νομικός από το Κέντρο Δικαίου και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Berkeley, παραλληλίζει την κατάσταση με την κρίση της βιομηχανίας τσιγάρων της δεκαετίας του 1990, τονίζοντας ότι οι πρακτικές της Meta θα βρεθούν στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας.

Αγωγές και απαιτήσεις

Οι γενικοί εισαγγελείς από πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιού Τζέρσεϊ, εκπροσωπούν περίπου τριάντα πολιτείες που έχουν καταθέσει αγωγές από το 2023. Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν ριζικές αλλαγές στη λειτουργία των Instagram και Facebook για τους ανήλικους, καθώς και επιβολή προστίμων ύψους 1.400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που πλησιάζει τη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της Meta.

Αν και η δικαστής που θα εκδικάσει την υπόθεση έχει χαρακτηρίσει το ποσό «παράλογο», η Meta αντιμετωπίζει σοβαρές συνέπειες, όπως η ζημία της φήμης της και η ανάγκη για εκτενείς τροποποιήσεις στα προϊόντα της.

Δικαστική διαδικασία και μάρτυρες

Η δίκη θα ξεκινήσει επί της ουσίας στις 18 Αυγούστου, με το σώμα των ενόρκων να έχει συμβουλευτικό ρόλο. Η τελική απόφαση θα ανήκει στην Ιβόν Γκονσάλες Ρότζερς, η οποία έχει χειριστεί και άλλες σημαντικές υποθέσεις. Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας.

Κατηγορίες και στρατηγικές υπεράσπισης

Η Meta κατηγορείται ότι παραβίασε νόμους που προστατεύουν τα παιδιά στο διαδίκτυο, με τον σχεδιασμό των εφαρμογών της να προσελκύει τους ανήλικους μέσω μηχανισμών όπως το ατελείωτο σκρολάρισμα και οι νυκτερινές ειδοποιήσεις. Η στρατηγική αυτή στοχεύει να παρακάμψει την ασυλία που παρέχει ο νόμος για το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες.

Πρόσφατα, το ομοσπονδιακό εφετείο του Σαν Φρανσίσκο απέρριψε την έφεση της Meta που επικαλούνταν τον νόμο του 1996 για την προστασία των εταιρειών από το περιεχόμενο των χρηστών. Η Meta, από την πλευρά της, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι είναι αφοσιωμένη στην υποστήριξη των νέων, συνεργαζόμενη με γονείς και ειδικούς.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Η Meta επιδιώκει να αποδείξει ότι η ευθύνη για την ψυχική υγεία των ανηλίκων δεν μπορεί να αποδοθεί σε μία μόνο εφαρμογή και ότι η «προβληματική χρήση» των κοινωνικών δικτύων δεν είναι αναγνωρισμένη ιατρικά ως διαταραχή. Παράλληλα, άλλες πλατφόρμες όπως το YouTube, το Snap και το TikTok βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο αγωγών από οικογένειες και εκπαιδευτικές κοινότητες, με τον Μάιο να καταβάλλουν συνολικά 27 εκατομμύρια δολάρια για να αποφύγουν πιλοτική δίκη.