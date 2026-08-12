Τραγωδία δίχως τέλος στην Κολομβία μετά τον σεισμό: Σκάβουν με γυμνά χέρια στα ερείπια για εγκλωβισμένους

Η Κολομβία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι νεκροί από τον φονικό σεισμό 7,4 βαθμών που έπληξε τα δυτικά της χώρας νωρίς τη Δευτέρα έχουν ξεπεράσει τους 254. Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους στα ερείπια δεκάδων κατεστραμμένων κτιρίων, αγωνιζόμενοι με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες.

Ανάμεσα στις στιγμές ελπίδας, μια 31χρονη γυναίκα διασώθηκε στο Κάλι την Τρίτη, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες κάτω από τα χαλάσματα. Ο πυροσβέστης Σαντιάγο Σάντσες, που συμμετείχε στην επιχείρηση, ανέφερε ότι χρειάστηκε να σκάψουν κατακόρυφα σε βάθος «επτά ή οκτώ μέτρων» για να τη βρουν. Η κατάσταση της υγείας της είναι «καλή, με δεδομένες τις περιστάσεις».

Συνεχιζόμενη αναζήτηση επιζώντων

Στο συγκεκριμένο κτίριο, υπολογίζεται ότι άλλοι 24 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι, με τουλάχιστον δύο από αυτούς να είναι ακόμη ζωντανοί. Οι διασώστες παρακαλούν το συγκεντρωμένο πλήθος να τηρεί σιγή, ώστε να μπορέσουν να ακούσουν οποιονδήποτε ήχο από επιζώντες που ζητούν βοήθεια.

Η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε στις 07:34 τοπική ώρα (15:34 Ελλάδας) και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος 103 χιλιομέτρων κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στις ακτές του Ειρηνικού, στον νομό Τσοκό. Οι τοπικές αρχές έχουν αναφέρει ότι οι θάνατοι ανέρχονται στους 254, με 101 από αυτούς στην Περέιρα και 95 στο Κάλι.

Ανθρωπιστική κρίση και αλληλεγγύη

Ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 4.000 άτομα αγνοούνται. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το παράθυρο επιβίωσης μετά από έναν μεγάλο σεισμό είναι συνήθως 72 ώρες, μετά το οποίο οι πιθανότητες ανεύρεσης ζωντανών μειώνονται δραματικά.

Εθελοντές και επαγγελματίες διασώστες εργάζονται ακούραστα, ενώ οι κάτοικοι προσφέρουν τρόφιμα και νερό. Ορισμένες πόλεις έχουν κηρύξει απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα για να αποτρέψουν λεηλασίες. Οι εικόνες από αέρος αποκαλύπτουν γειτονιές στο Κάλι που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, με σπίτια και αυτοκίνητα να έχουν καταπλακωθεί από μπάζα.

Αντίκτυποι και διεθνής βοήθεια

Στην Περέιρα, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε ρεύμα και διαδικτυακή σύνδεση, η ζωή έχει ανασταλεί. Οι μετασεισμοί έχουν αναγκάσει πολλούς να διανυκτερεύσουν στο ύπαιθρο. Ο 23χρονος Χοάν Ταμπάσκο δήλωσε: «Τα χάσαμε όλα, αλλά είμαστε ζωντανοί».

Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, επισκέφθηκε την Περέιρα και υποσχέθηκε επιδοτήσεις στέγασης στους σεισμοπαθείς, παρά τις προγραμματισμένες περικοπές δημοσίων δαπανών. Η διεθνής κοινότητα έχει ήδη ανταποκριθεί, με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν οικονομική ενίσχυση 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιεί τον δορυφόρο Κοπέρνικος για βοήθεια στις διασώσεις.

Ο πάπας Λέων Ιδ΄ δήλωσε «συγκλονισμένος» από την κατάσταση, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον λαό και στην κυβέρνηση της Κολομβίας.

Σοβαρές ζημιές και απώλειες

Τα νοσοκομεία στο Κάλι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με τμήματα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου να έχουν καταρρεύσει, αναγκάζοντας τους γιατρούς να περιθάλψουν ασθενείς σε παρακείμενους κήπους. Στις περιοχές με τα πιο σοβαρά πλήγματα, οι τραυματίες υπολογίζονται σε τουλάχιστον 1.600 και τα κατεστραμμένα κτίρια σε 240.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς η χώρα προσπαθεί να αντεπεξέλθει στην ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε ο σεισμός.