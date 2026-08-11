Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΤΣΣΚΑ 1948 με 2-1 στην παράταση, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα play off του Europa Conference League. Ο Λιβάι Γκαρσία σημείωσε γκολ στην πρώτη του συμμετοχή, ενώ ο Ντέσερς σκόραρε στην επιστροφή του μετά από 8 μήνες.

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι, επιδιώκοντας να επιβληθούν από την αρχή. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι στο 7′, με τον Ρούσεφ να εκτελεί ένα όμορφο πλασέ, το οποίο απέκρουσε δύσκολα ο Πένια.

Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε στο 11′, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Ντε Φράι πήρε την πρώτη κεφαλιά, αλλά ο Φαν Ντρόγκελεν δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τη φάση. Στη συνέχεια, το σουτ του Αντίνο κατέληξε άουτ.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ διατήρησε την πρωτοβουλία, αλλά δεν κατάφερε να γίνει απειλητική, αντιμετωπίζοντας τα ίδια προβλήματα που είχε και στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι, οι Βούλγαροι κρατούσαν εύκολα το 0-0.

Σύνθεση των ομάδων

**ΤΣΣΚΑ 1948:** Μαρίνοφ, Μεντίνα (106′ Γκρίβιτς), Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Ρούσεφ, Κουεγιάρ (101′ Κρεμπς), Ζεμζέμι (71′ Φράνκο), Μασιέλ, Μέγερ (83′ Βιτάνοφ), Ίλιεφ (66′ Ντιαλό).

**Παναθηναϊκός:** Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (105′ Κοντούρης), Καμαρά, Τσιριβέγια (88′ Τσέριν), Ζαρουρί (79′ Ζαρουρί), Αντίνο (88′ Ταμπόρδα), Λιβάι Γκαρσία (65′ Γιάγκουσιτς), Ραστόντερ (65′ Ντέσερς).