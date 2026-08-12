Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ: Νέα ανάρτηση Τραμπ για το Ιράν

Σε μια νέα, οξύτερη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social προχώρησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ισχυριζόμενος ότι οι Αμερικανικές Δυνάμεις έχουν επιβάλει τον πλήρη έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

«Τείχος από ατσάλι» στα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό (από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου), τονίζοντας πως πρόκειται για μια αδιάσπαστη γραμμή άμυνας:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ! Ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους “ΤΕΙΧΟΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ” και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει το Ιράν γι’ αυτό.»

«Δεν έχουν Ναυτικό, δεν έχουν Αεροπορία» – Σκληρή επίθεση κατά Τεχεράνης

Συνεχίζοντας την ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε μια εικόνα ολικής στρατιωτικής και οικονομικής κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει αποδιοργανωθεί πλήρως:

Στρατιωτική αποδιοργάνωση: Ισχυρίστηκε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον ουσιαστικά Ναυτικό ή Πολεμική Αεροπορία, οι εναπομείναντες στρατιώτες είναι απλήρωτοι, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) έχουν αποδεκατιστεί και τρέπονται σε φυγή.

Πολιτική & Οικονομική αβεβαιότητα: Χαρακτήρισε την ηγεσία της χώρας «αβέβαιη» και τη χώρα «διαλυμένη», προσθέτοντας ότι το Ιράν αντιμετωπίζει πληθωρισμό της τάξης του 300% που συνεχώς επιδεινώνεται.

«Δεν είναι πλέον ο νταής της Μέσης Ανατολής»

Ο Τραμπ έκλεισε την τοποθέτησή του υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει απωλέσει την ισχύ και την επιρροή που ασκούσε στην ευρύτερη περιοχή:

«Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη, δεν είναι πλέον ο νταής της Μέσης Ανατολής. Το μόνο που τους έχει απομείνει είναι ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (FAKE NEWS)... Δόξα στον Αλλάχ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.»