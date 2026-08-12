Μετρό: Απόπειρα αυτοκτονίας στον σταθμό Άγιο Αντώνιο – Ποιοι άλλοι σταθμοί είναι εκτός λειτουργίας

Λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Αγ. Αντώνιο, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Σεπόλια – Ελληνικό, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Αγ. Αντώνιος.
Λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Αγ. Αντώνιο, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Σεπόλια – Ελληνικό, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Αγ. Αντώνιος.
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