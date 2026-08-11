Το beauty tip της βασίλισσας Letizia πριν τον ύπνο: Ένα απλό μυστικό για όλους

Η βασίλισσα Letizia δεν έχει αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για την προσωπική της ρουτίνα ομορφιάς, και δεν έχει μοιραστεί κάποια αναλυτική βραδινή διαδικασία περιποίησης. Ωστόσο, η Carmen Navarro, η facialist που την φρόντιζε για χρόνια, μας δίνει μια εικόνα της προσέγγισής της στη φροντίδα της επιδερμίδας.

Η Navarro περιγράφει τη Letizia ως ιδιαίτερα πειθαρχημένη σχετικά με την περιποίηση της επιδερμίδας της. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της, η βασίλισσα υποβαλλόταν σε καθαρισμούς προσώπου, ενυδατικές θεραπείες και θεραπείες με οξέα, προτιμώντας προϊόντα με φυτικά ενεργά συστατικά. Ιδιαίτερη προτίμηση είχε στα μασάζ προσώπου, τα οποία, σύμφωνα με την Navarro, την βοηθούσαν να χαλαρώνει.

Το μασάζ προσώπου πριν τον ύπνο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ρουτίνας της Letizia είναι το facial massage, το οποίο έχει συνδεθεί άμεσα με την περιποίησή της από την Navarro. Μετά τον καθαρισμό και την εφαρμογή των προϊόντων, μπορείτε να αφιερώσετε δύο ή τρία λεπτά σε ένα απαλό μασάζ προσώπου. Χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας, κάντε ανοδικές κινήσεις από το κέντρο του προσώπου προς τα έξω, χωρίς πίεση. Για τον λαιμό, οι κινήσεις θα πρέπει να κατευθύνονται προς τα κάτω, προς τις κλείδες.

Αυτό το βήμα δεν χρειάζεται να θεωρείται επιπλέον υποχρέωση στη ρουτίνα σας, αλλά μάλλον ένα μικρό διάλειμμα στο τέλος της ημέρας. Η Navarro έχει αναφέρει ότι η Letizia απολάμβανε τα μασάζ προσώπου ακριβώς για την αίσθηση χαλάρωσης που προσέφεραν.

Η σημασία της αντηλιακής προστασίας

Ωστόσο, αν υπάρχει ένα beauty habit της Letizia που αξίζει να υιοθετήσουμε, αυτό είναι η αντηλιακή προστασία. Η Carmen Navarro έχει δηλώσει ότι η βασίλισσα ανησυχούσε ιδιαίτερα για τις ηλιακές κηλίδες και ήταν εξαιρετικά συνεπής με την προστασία από τον ήλιο. Αντηλιακό, γυαλιά ηλίου και καπέλο ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της όταν βρισκόταν εκτεθειμένη στον ήλιο.

Αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να φαίνεται λιγότερο εντυπωσιακή σε σχέση με κάποιο νέο serum, αλλά η καθημερινή προστασία από την UV ακτινοβολία είναι κρίσιμη για την αποφυγή της φωτογήρανσης και της εμφάνισης δυσχρωμιών.

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη φροντίδα

Η Letizia φαίνεται να μην πιστεύει στα γρήγορα beauty fixes. Η προσέγγισή της περιλαμβάνει άσκηση, ισορροπημένη διατροφή, περιποίηση της επιδερμίδας και προστασία από τον ήλιο. Η Vogue España έχει αναφέρει τη σχέση της με τη yoga, το running και το power walking.

Στη φροντίδα της επιδερμίδας, η προσέγγιση είναι παρόμοια: καθαρή επιδερμίδα, ενυδάτωση, θεραπείες όταν χρειάζεται και συνέπεια στην καθημερινότητα. Η Navarro έχει τονίσει ότι η Letizia ακολουθούσε πιστά τις οδηγίες της και συνέχιζε την περιποίηση και στο σπίτι.

Αν θέλουμε να κρατήσουμε ένα μόνο πράγμα από όλα αυτά για απόψε, ας είναι το facial massage. Όχι ως ένα ακόμη beauty trend, αλλά ως δύο λεπτά που μπορούμε να αφιερώσουμε στον εαυτό μας πριν τον ύπνο.