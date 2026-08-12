Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές τις επόμενες ημέρες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως τους 38 βαθμούς Κελσίου θα δώσουν τη θέση τους σε πιο δροσερές συνθήκες. Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, επηρεάζοντας τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές σήμερα, φτάνοντας τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ η πτώση θα αρχίσει από αύριο, Πέμπτη, στο Ιόνιο και τα δυτικά, για να γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα την Παρασκευή.

Αστάθεια και βροχές

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προβλέπει ότι θα υπάρξουν τοπικές βροχές, όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά (Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αυτές οι συνθήκες θα κορυφωθούν την Παρασκευή και το Σάββατο, προσφέροντας μια ανάσα δροσιάς, αλλά απαιτώντας προσοχή από τους εκδρομείς.

Πρόγνωση καιρού έως Δεκαπενταύγουστο

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

### Μακεδονία, Θράκη - **Καιρός**: Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι**: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

### Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος - **Καιρός**: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. - **Άνεμοι**: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

### Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος - **Καιρός**: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. - **Άνεμοι**: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

### Κυκλάδες, Κρήτη - **Καιρός**: Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι**: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες 7 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

### Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα - **Καιρός**: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. - **Άνεμοι**: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

### Αττική - **Καιρός**: Αίθριος. - **Άνεμοι**: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

### Θεσσαλονίκη - **Καιρός**: Αίθριος. - **Άνεμοι**: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και νότιοι νοτιοανατολικοί τις μεσημβρινές ώρες. - **Θερμοκρασία**: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για αύριο Πέμπτη 13-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 14-08-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.



Πρόγνωση για το Σάββατο 15-08-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.