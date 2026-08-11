Τραγικός θάνατος αθλητή κατά τη διάρκεια kitesurf στην Αργεντινή: Η σύντροφός του τον κατέγραφε

Ένας αθλητής kitesurf, ο Φερνάντο Κάπι, βρήκε τραγικό θάνατο στη λίμνη Σετούμπαλ, στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής, ενώ ήταν σε δράση. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που η σύντροφός του τον κατέγραφε από την ακτή, χωρίς να γνωρίζει ότι κατέγραφε και τη στιγμή του δυστυχήματος.
Αιτία θανάτου και συνθήκες του ατυχήματος
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, ο Κάπι πέθανε από ασφυξία λόγω πνιγμού. Φίλοι και συναθλητές του πιστεύουν ότι δεν κατάφερε να απελευθερωθεί εγκαίρως από το kite και έτσι παγιδεύτηκε κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η σορός του ανακαλύφθηκε περίπου 20 ώρες μετά την εξαφάνισή του, σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από το σημείο όπου είχε χαθεί.
Η εμπειρία του αθλητή
Άτομα από το στενό του περιβάλλον τόνισαν ότι ο Φερνάντο Κάπι ήταν πολύ έμπειρος και πλήρως καταρτισμένος στο kitesurf. Το βίντεο που κατέγραψε η σύντροφός του περιλαμβάνει σκληρές εικόνες από το τραγικό συμβάν.
Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες:
"Tremendo"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 10, 2026
Porque una chica filmó la muerte de su novio kitesurfista en Santa Fe.
Fernando Cappi murió mientras practicaba kitesurf en la laguna Setúbal, en Santa Fe.
Su novia lo grababa desde la orilla y registró el momento del accidente. La autopsia confirmó que murió por… pic.twitter.com/um3oaIgGZF