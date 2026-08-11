Τραγικός θάνατος αθλητή κατά τη διάρκεια kitesurf στην Αργεντινή: Η σύντροφός του τον κατέγραφε

Ένας αθλητής kitesurf, ο Φερνάντο Κάπι, βρήκε τραγικό θάνατο στη λίμνη Σετούμπαλ, στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής, ενώ ήταν σε δράση. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που η σύντροφός του τον κατέγραφε από την ακτή, χωρίς να γνωρίζει ότι κατέγραφε και τη στιγμή του δυστυχήματος.

Αιτία θανάτου και συνθήκες του ατυχήματος

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, ο Κάπι πέθανε από ασφυξία λόγω πνιγμού. Φίλοι και συναθλητές του πιστεύουν ότι δεν κατάφερε να απελευθερωθεί εγκαίρως από το kite και έτσι παγιδεύτηκε κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η σορός του ανακαλύφθηκε περίπου 20 ώρες μετά την εξαφάνισή του, σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από το σημείο όπου είχε χαθεί.

Η εμπειρία του αθλητή

Άτομα από το στενό του περιβάλλον τόνισαν ότι ο Φερνάντο Κάπι ήταν πολύ έμπειρος και πλήρως καταρτισμένος στο kitesurf. Το βίντεο που κατέγραψε η σύντροφός του περιλαμβάνει σκληρές εικόνες από το τραγικό συμβάν.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες: