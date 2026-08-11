Δικαστήριο καταδίκασε τον Άσαντ σε θάνατο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ, πρώην πρόεδρος της Συρίας, καταδικάστηκε σε θάνατο από ποινικό δικαστήριο της Δαμασκού, το οποίο τον έκρινε υπεύθυνο για μια σειρά σοβαρών εγκλημάτων. Μαζί του, την ίδια ποινή υπέστη και ο Ατέφ Νατζίμπ, πρώην επικεφαλής της Πολιτικής Ασφάλειας στην επαρχία Ντεράα, στη νότια Συρία.

Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε την Τρίτη, με τον Άσαντ να κρίνεται ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βασανιστήρια, αυθαίρετες κρατήσεις και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Νατζίμπ επίσης κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και βασανιστήρια.

Οι κατηγορίες εναντίον του Άσαντ

Σύμφωνα με την απόφαση, ο πρώην πρόεδρος φέρει ευθύνη για πράξεις που χαρακτηρίστηκαν από το δικαστήριο ως ιδιαίτερα σοβαρές. Ο δικαστής περιέγραψε τα εγκλήματα ως «σοβαρά και φρικτά», περιλαμβάνοντας την εκ προμελέτης δολοφονία πολλών ατόμων και τη σκόπιμη στοχοποίηση παιδιών.

Η απόφαση αποδίδει στον Άσαντ ευθύνες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βασανιστήρια και αυθαίρετες κρατήσεις, ενώ τον κρίνει υπεύθυνο και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο δικαστής τόνισε ότι η επιβολή της θανατικής ποινής στον πρώην πρόεδρο σχετίζεται άμεσα με τη συμμετοχή του σε βασανιστήρια και αυθαίρετες κρατήσεις.

Με την ίδια ποινή καταδικάστηκε και ο Νατζίμπ, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής της Πολιτικής Ασφάλειας στην επαρχία Ντεράα και κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και βασανιστήρια.