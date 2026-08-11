Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, με τίτλο «Οδύσσεια», έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Ελλάδα, όπως αποδεικνύουν και οι αριθμοί. Σύμφωνα με έρευνα της Κάπα Research, η ταινία είναι γνωστή σχεδόν σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, ενώ οι θεατές που την παρακολούθησαν εκφράζουν κυρίως θετικές απόψεις για το αποτέλεσμα.

Σημαντική αναγνωρισιμότητα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι εννέα στους δέκα Έλληνες έχουν ακούσει για την «Οδύσσεια». Μόνο το 10% των ερωτηθέντων δεν έχει κάποια σχετική ενημέρωση. Συγκεκριμένα, το 41% δηλώνει ότι γνωρίζει αρκετά για την παραγωγή του Νόλαν, ενώ το 49% έχει τουλάχιστον ακούσει κάτι γι’ αυτήν, με το συνολικό ποσοστό αναγνωρισιμότητας να φτάνει το 90%. Επιπλέον, σχεδόν το 48% των ερωτηθέντων έχει συζητήσει με άλλους για την ταινία, ποσοστό που ανεβαίνει στο 84% μεταξύ των θεατών.

Θετική αξιολόγηση από τους θεατές

Αξιολογώντας την ταινία, το 71% των θεατών την κρίνει θετικά: το 35% την θεωρεί «πολύ καλή» και το 36% «αρκετά καλή». Μόνο το 20% την κρίνει μέτρια, ενώ οι αρνητικές αξιολογήσεις περιορίζονται στο 8%. Όσον αφορά τα συναισθήματα που προκάλεσε η προβολή, το 66% των θεατών αναφέρει ικανοποίηση, ενθουσιασμό ή δέος, με τις αρνητικές αντιδράσεις να είναι σαφώς λιγότερες.

Η ταινία ως πρεσβευτής της Ελλάδας

Η παραγωγή της ταινίας εκλαμβάνεται από πολλούς Έλληνες και ως μια ευκαιρία για διεθνή προβολή της χώρας. Συγκεκριμένα, το 68% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ταινία βοηθά την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, ποσοστό που φτάνει το 87% ανάμεσα στους θεατές. Επιπλέον, σχεδόν οκτώ στους δέκα (79%) θεωρούν ότι η ταινία προβάλλει την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό, ενώ το 75% πιστεύει ότι μπορεί να έχει θετική επίδραση στον τουρισμό.

Αντίκτυπος στην αρχαία ελληνική γραμματεία

Ένα σημαντικό ποσοστό, το 72%, εκτιμά ότι μια τέτοια κινηματογραφική παραγωγή μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στις νεότερες ηλικίες και την αρχαία ελληνική γραμματεία.

Υψηλή αποδοχή για τον Νόλαν

Ο Κρίστοφερ Νόλαν απολαμβάνει επίσης υψηλά ποσοστά θετικών γνώμες, με το 64% του συνολικού δείγματος να δηλώνει ότι έχει πολύ ή μάλλον θετική γνώμη για τον σκηνοθέτη. Στους πολίτες που έχουν δει την ταινία, το ποσοστό αυτό φτάνει το 90%.

Διχογνωμία για τη Λουπίτα Νιόνγκο

Ωστόσο, η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης έχει διχάσει τους θεατές. Στο γενικό δείγμα, το 46% την αντιμετωπίζει θετικά, ενώ το ίδιο ποσοστό την κρίνει αρνητικά. Αντίθετα, μεταξύ των θεατών, οι θετικές γνώμες φτάνουν το 62%, με τις αρνητικές να υποχωρούν στο 38%.

Αποδοχή των ελεύθερων διασκευών

Η έρευνα εξέτασε επίσης την άποψη του κοινού σχετικά με την ανάγκη πιστότητας στις ιστορικές ή μυθολογικές πηγές. Περισσότεροι από τους μισούς (57%) θεωρούν αποδεκτό να γυρίζονται ταινίες με διαφορετική προσέγγιση από την αυθεντική. Στους θεατές της «Οδύσσειας», η αποδοχή αυτή φτάνει το 76%. Ωστόσο, το 40% προτιμά την καλλιτεχνική ελευθερία του σκηνοθέτη, ενώ το 39% υποστηρίζει την πιστότητα στο κείμενο.

Επίδραση στην αναζήτηση του έργου

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι για αρκετούς θεατές, η ταινία λειτούργησε ως αφορμή για να αναζητήσουν περισσότερα για τον Όμηρο και την ελληνική μυθολογία. Μετά την προβολή, πολλοί θεατές επιθυμούν να συγκρίνουν την κινηματογραφική αφήγηση με το αρχικό κείμενο ή να συζητήσουν την ιστορία του Οδυσσέα με την οικογένειά τους.

Συνολικά, η «Οδύσσεια» φαίνεται να έχει επιτύχει να επαναφέρει τον Όμηρο και έναν από τους πιο γνωστούς μύθους της ελληνικής παράδοσης στη δημόσια συζήτηση.

Η έρευνα της Κάπα Research πραγματοποιήθηκε από τις 31 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026, με διαδικτυακές συνεντεύξεις.