Στο φως οι συνομιλίες του Άντονι Φάουτσι: Τι έλεγε για τις έγκυες και το εμβόλιο του κορονοϊού

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως σχετικά με τα μηνύματα του δρος Άντονι Φάουτσι, που σχετίζονται με το εμβόλιο κατά της Covid-19 και τις εγκύους. Η αποκάλυψη αυτή προήλθε από δύο Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, οι οποίοι δημοσιοποίησαν τη Δευτέρα (10/8) γραπτά μηνύματα που ανακτήθηκαν από το πρώην κυβερνητικό τηλέφωνο του Φάουτσι, στο πλαίσιο έρευνας για τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τα μηνύματα περιλαμβάνουν συνομιλίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφάλεια των εμβολίων για τις εγκύους. Οι γερουσιαστές Ρον Τζόνσον από το Ουισκόνσιν και Ραντ Πολ από το Κεντάκι δημοσίευσαν τα μηνύματα στο διαδίκτυο, αφού το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ παρέδωσε το iPhone του Φάουτσι σε υποεπιτροπή της Γερουσίας.

Πληροφορίες από το τηλέφωνο του Φάουτσι

Σύμφωνα με τους γερουσιαστές, το τηλέφωνο περιείχε πάνω από 34.000 γραπτά μηνύματα και 522 φωνητικά μηνύματα. Από αυτά, δημοσιεύθηκαν στιγμιότυπα οθόνης μόλις 11 μηνυμάτων, τα οποία εστάλησαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Φάουτσι ως διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID).

Στις 25 Ιανουαρίου 2021, ο δρ Βίβεκ Μέρτι, τότε μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του προέδρου Τζο Μπάιντεν για τον Covid, ρώτησε τον Φάουτσι αν υπήρχε πιθανός κίνδυνος για τις εγκύους και αν γνώριζε «κάποια δεδομένα ή θεωρητικό λόγο» που να καθιστούσε προτιμότερο τον εμβολιασμό στην αρχή αντί για το τέλος της εγκυμοσύνης. Ο Φάουτσι απάντησε ότι δεν υπήρχαν δεδομένα ή θεωρητικός λόγος που να υποδεικνύουν ότι ο εμβολιασμός νωρίτερα στην εγκυμοσύνη ήταν προτιμότερος. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αρκετοί άνθρωποι παρουσίαζαν έντονη φλεγμονώδη αντίδραση και πυρετό μετά τη δεύτερη δόση, κάτι που θεωρητικά θα μπορούσε να σχετίζεται με αποβολή κατά το πρώτο τρίμηνο.

Η τότε διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), δρ Ροσέλ Γουαλένσκι, σημείωσε ότι αυτό ήταν «σίγουρα» ένα σημαντικό σημείο, ιδιαίτερα μετά τη δεύτερη δόση.

Εμβολιασμός και εγκυμοσύνη

Σε άλλη συνομιλία, μία ημέρα αργότερα, ο Φάουτσι τόνισε ότι κάθε εμβόλιο για το οποίο υπήρχαν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με την εγκυμοσύνη θα έπρεπε να εξετάζεται προσεκτικά. Όπως ανέφερε, «πρέπει να σταθμίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι έναντι των οφελών», υπογραμμίζοντας ότι η λοίμωξη από Covid μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή κατά την εγκυμοσύνη.

Αν και οι έγκυες δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές κλινικές δοκιμές των εμβολίων, ο Φάουτσι ανέφερε ότι περισσότερες από 10.000 είχαν ήδη εμβολιαστεί μετά την έγκριση επείγουσας χρήσης, και μέχρι εκείνη τη στιγμή «δεν είχαν προκύψει προβλήματα».

Στις 11 Αυγούστου 2021, το CDC συνέστησε επίσημα τον εμβολιασμό των εγκύων, αφού ανέλυσε τα διαθέσιμα δεδομένα και δεν διαπίστωσε αυξημένο κίνδυνο αποβολής ή άλλες ανησυχίες για την ασφάλεια. Μεταγενέστερες μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή κατά την εγκυμοσύνη και ότι οι σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις είναι σπάνιες.

Συνεχιζόμενη έρευνα

Οι γερουσιαστές Τζόνσον και Πολ δήλωσαν ότι συνεχίζουν να εξετάζουν το υπόλοιπο υλικό από το τηλέφωνο του Φάουτσι και σκοπεύουν να δημοσιοποιήσουν περισσότερα μηνύματα «το συντομότερο δυνατό». Η δημοσιοποίηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο νέας πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τον Φάουτσι. Ο Πολ, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας, έχει συγκρουστεί επανειλημμένα μαζί του και τον έχει καλέσει να καταθέσει στο Κογκρέσο. Οι Ρεπουμπλικάνοι τον κατηγορούν ότι απέκρυψε στοιχεία σχετικά με την προέλευση της πανδημίας και ότι παραπλάνησε το κοινό κατά τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, αν και οι κατηγορίες αυτές δεν έχουν συνοδευτεί από σαφή στοιχεία που να αποδεικνύουν μια τέτοια συγκάλυψη.