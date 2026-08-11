Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση στο Ηράκλειο Κρήτης ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όταν μια 22χρονη κατήγγειλε τον 23χρονο πρώην σύντροφό της για παρακολούθηση μέσω GPS. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός φέρεται να τοποθέτησε μια συσκευή GPS στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του, γεγονός που την ανησύχησε όταν παρατήρησε ότι εκείνος την ακολουθούσε σε διάφορες τοποθεσίες. Η 22χρονη αποφάσισε να ενημερώσει τις αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα από τις τοπικές αρχές, που οδήγησε στον εντοπισμό της συσκευής στο όχημά της.

Ο 23χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την τοποθεσία της 22χρονης, συνελήφθη. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί πώς και πότε τοποθετήθηκε η συσκευή, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Οι απόψεις ειδικών για την παρακολούθηση

Ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας, μίλησε στο MEGA για την υπόθεση, τονίζοντας ότι «διαισθητικά αυτά δε γίνονται, σε καμία περίπτωση». Όπως εξήγησε, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης μέσω κινητών τηλεφώνων. «Η καλή πλευρά της τεχνολογικής εξέλιξης είναι η δυνατότητα εντοπισμού, αλλά η κακή χρήση της μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της ελευθερίας του άλλου», ανέφερε.

Ο Ρήγας υπογράμμισε ότι η παρακολούθηση ενός πρώην συντρόφου είναι δείγμα εμμονής και έλλειψης σεβασμού. «Η χειρότερη περίπτωση είναι να πιστεύεις ότι κάποιος πρέπει να ανήκει σε εσένα ή σε κανέναν», πρόσθεσε.

Τι είναι το GPS tracker και πώς λειτουργεί

Ο Κωνσταντίνος Μαντές, ηλεκτρολόγος μηχανικός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανέφερε ότι τα GPS trackers προορίζονται για καλόβουλες χρήσεις, όπως ο εντοπισμός παιδιών ή ατόμων με αναπηρίες. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η χρήση τους για παρακολούθηση είναι κακόβουλη και παράνομη. «Η τοποθέτηση GPS χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου είναι παράνομη και χρήζει διερεύνησης από τη Δικαιοσύνη», τόνισε.

Ο Μαντές εξήγησε ότι οι συσκευές αυτές μπορούν να συνδεθούν με κινητά τηλέφωνα, επιτρέποντας τον εντοπισμό της τοποθεσίας του αυτοκινήτου ή ακόμη και ενός κατοικίδιου. Υπογράμμισε ότι η τοποθέτηση GPS χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου είναι παράνομη.

Πώς να ανιχνεύσετε μια συσκευή GPS

Σύμφωνα με τον Μαντέ, υπάρχουν ειδικές συσκευές που ανιχνεύουν GPS trackers. Αν κάποιος δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία, μπορεί να παρατηρήσει παράξενες κινήσεις ή συμπεριφορές. «Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τοποθέτηση GPS χωρίς τη συγκατάθεση ενός ενήλικα, καθώς αυτό συνιστά παράνομη ενέργεια», κατέληξε.