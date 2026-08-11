Η Κολομβία βιώνει μια τραγική κατάσταση μετά από έναν από τους πιο ισχυρούς σεισμούς που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, με τη σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών να πλήττει τη χώρα. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί. Οι φόβοι για αύξηση του αριθμού των θυμάτων είναι έντονοι, καθώς υπάρχουν αναφορές για παγιδευμένα άτομα κάτω από κατεστραμμένα κτίρια.

Ο σεισμός σημειώθηκε χθες το πρωί (τοπική ώρα) στον νομό Τσοκό, μια φτωχή περιοχή με ακτές στον Ειρηνικό, προκαλώντας πανικό σε μεγάλες πόλεις του δυτικού τμήματος της Κολομβίας.

«Βγήκα τρέχοντας στον δρόμο χωρίς τίποτα, υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι έξω, κάποιοι από τους οποίους προσεύχονταν», δήλωσε ο Χουλιάν Πένια, οδοντίατρος που διαμένει στην Κιβδό, την πρωτεύουσα της Τσοκό.

Powerful 7.4-magnitude earthquake struck Manizales, Colombia ???????? (10.08.2026) pic.twitter.com/zoWkaaWDGG — Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026

Επιχειρήσεις διάσωσης και ελπίδα

Στην Κάλι, μία από τις πόλεις που υπέστησαν σοβαρές ζημιές, επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες εργάζονται σκληρά, σηκώνοντας χαλάσματα με γυμνά χέρια στην αναζήτηση επιζώντων. Ο Νέλσον Μορένο, που συμμετείχε στις επιχειρήσεις διάσωσης, προσπαθούσε να σώσει φίλη του που είχε παγιδευτεί στα ερείπια ενός συγκροτήματος δύο πενταώροφων πολυκατοικιών. Ευτυχώς, ο πατέρας της φίλης του και το μικρό παιδί της βρέθηκαν με τραύματα, αλλά ζωντανοί.

«Τώρα χρειαζόμαστε φακούς και (προστατευτικά) γυαλιά για τη σκόνη, καθώς η επιχείρηση έρευνας επρόκειτο να συνεχιστεί όλη νύχτα», δήλωσε ο Μορένο, περιτριγυρισμένος από εκατοντάδες άλλους εθελοντές.

Οι διασώστες σχημάτιζαν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν τα συντρίμμια, ενώ αυτοί στην πρώτη γραμμή χρησιμοποιούσαν σκαπάνες και στοιχειώδη εργαλεία για να προχωρήσουν στις έρευνές τους.

Afectaciones estructurales en el sector de la Villa, Pereira pic.twitter.com/KLvBqVgBWv — Pereira En Vivo (@pereiraenvivo) August 10, 2026

Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Ο νέος πρόεδρος, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χθες και υποσχέθηκε ότι θα καταβληθούν όλες οι δυνατές προσπάθειες για την ανακούφιση των πληγέντων.