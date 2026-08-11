Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026

Κριός

Σήμερα, η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα μπορεί να προκαλέσει συναισθηματικές παρεξηγήσεις ή αυταπάτες στις σχέσεις σου. Είναι σημαντικό να μην εξιδανικεύεις πρόσωπα και καταστάσεις. Παράλληλα, με τον Άρη να περνά στον Καρκίνο, η προσοχή σου στρέφεται στο σπίτι και την οικογένεια. Θα νιώσεις την ανάγκη να προστατεύσεις τους αγαπημένους σου και να αναζητήσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Κινήσου με ψυχραιμία και μην αφήνεις τις στιγμιαίες ευαισθησίες να επηρεάσουν τις σημαντικές αποφάσεις σου.

Ταύρος

Η Αφροδίτη απέναντι από τον Ποσειδώνα σε καλεί να αναγνωρίσεις τις πραγματικές προθέσεις των άλλων, σε αντίθεση με τις δικές σου προσδοκίες. Μια φιλία ή συνεργασία μπορεί να απαιτήσει περισσότερη διαύγεια. Ο Άρης στον Καρκίνο ενισχύει τις μετακινήσεις και τις συζητήσεις, καθώς και την ανάγκη να υπερασπιστείς τις απόψεις σου. Οι λέξεις έχουν δύναμη, γι' αυτό χρησιμοποίησέ τες με προσοχή. Η ηρεμία και η ειλικρίνεια θα σε καθοδηγήσουν στις σωστές εξελίξεις.

Δίδυμοι

Σήμερα, είναι απαραίτητο να προσέξεις τα οικονομικά και επαγγελματικά σου ζητήματα. Η αντίθεση Αφροδίτης – Ποσειδώνα μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σχετικά με μια υπόσχεση ή μια επαγγελματική πρόταση, οπότε είναι καλό να εξετάσεις προσεκτικά τις λεπτομέρειες. Ο Άρης στον Καρκίνο σε ενθαρρύνει να προστατεύσεις τα οικονομικά σου και να αναζητήσεις μεγαλύτερη σταθερότητα. Απόφυγε παρορμητικές αγορές και κινήσου με πρόγραμμα. Η υπομονή θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα από τη βιασύνη.

Καρκίνος

Με τον Άρη να περνά στο ζώδιό σου, θα νιώσεις αυξημένη αποφασιστικότητα και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Θα είσαι έτοιμος να παλέψεις για όσα θεωρείς σημαντικά και δύσκολα θα κάνεις πίσω. Ωστόσο, η αντίθεση Αφροδίτης – Ποσειδώνα υποδεικνύει ότι δεν είναι όλα όπως φαίνονται, ειδικά σε σχέσεις ή επαγγελματικές υποθέσεις. Μην αφήνεις την απογοήτευση ή τις υπερβολικές προσδοκίες να επηρεάσουν τις επιλογές σου. Η ψυχραιμία θα είναι ο καλύτερος σύμμαχός σου.

Λέων

Η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα σε προειδοποιεί να προσέξεις λόγια, υποσχέσεις και πληροφορίες που μπορεί να μην είναι απολύτως σαφείς. Απόφυγε να βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα. Ο Άρης στον Καρκίνο σε ενθαρρύνει να κινηθείς πιο διακριτικά και να αφιερώσεις χρόνο στην ξεκούραση και την εσωτερική σου ισορροπία. Κλείσε εκκρεμότητες και άφησε πίσω ό,τι σε βαραίνει, προετοιμάσου για μια πιο δυναμική περίοδο που πλησιάζει.

Παρθένος

Η κοινωνική σου ζωή αποκτά ενδιαφέρον, αλλά η αντίθεση Αφροδίτης – Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις σε φιλίες ή συνεργασίες. Μην στηρίζεσαι μόνο στις υποσχέσεις· ζήτησε πράξεις. Ο Άρης στον Καρκίνο ενισχύει την ανάγκη σου να προστατεύσεις τους αγαπημένους σου και να κυνηγήσεις έναν σημαντικό στόχο. Οι συλλογικές προσπάθειες ευνοούνται, αρκεί να υπάρχει ξεκάθαρη επικοινωνία και κοινό όραμα.

Ζυγός

Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου βρίσκεται απέναντι από τον Ποσειδώνα και σε καλεί να διαχωρίσεις το συναίσθημα από την ψευδαίσθηση. Είναι πιθανό να εξιδανικεύσεις ένα πρόσωπο ή να περιμένεις περισσότερα από μια σχέση. Ο Άρης στον Καρκίνο αυξάνει τις επαγγελματικές απαιτήσεις και σε ωθεί να υπερασπιστείς τη θέση σου. Κράτησε χαμηλούς τόνους, εμπιστεύσου τα γεγονότα και όχι μόνο το ένστικτο. Η ισορροπία θα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου.

Σκορπιός

Η ημέρα σε καλεί να δεις πιο καθαρά ανθρώπους και καταστάσεις. Η αντίθεση Αφροδίτης-Ποσειδώνα μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στην καθημερινότητα ή στις επαγγελματικές συνεργασίες, γι' αυτό απόφυγε να βασιστείς σε υποσχέσεις χωρίς αποδείξεις. Ο Άρης στον Καρκίνο σε υποστηρίζει, ενισχύοντας την αποφασιστικότητα και την πίστη στους στόχους σου. Ευνοούνται ταξίδια, σπουδές και νέα σχέδια που μπορούν να σου ανοίξουν σημαντικές προοπτικές.

Τοξότης

Η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα μπορεί να σε οδηγήσει στην εξιδανίκευση μιας φιλίας ή μιας αισθηματικής κατάστασης. Πρόσεξε να μην βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα, προτού δεις τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση. Ο Άρης στον Καρκίνο σε παρακινεί να ασχοληθείς πιο σοβαρά με οικονομικά, κοινές υποχρεώσεις ή βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα. Διαθέτεις τη δύναμη να ξεπεράσεις φόβους και ανασφάλειες, αρκεί να δράσεις με υπομονή και εσωτερική ισορροπία.

Αιγόκερως

Οι σχέσεις και η καριέρα απαιτούν λεπτούς χειρισμούς. Η αντίθεση Αφροδίτης – Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις ή υπερβολικές προσδοκίες σε κάποιο πρόσωπο. Καλό είναι να περιμένεις πριν πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Ο Άρης περνά απέναντί σου, στον Καρκίνο, φέρνοντας ένταση αλλά και δυναμική στις συνεργασίες και στις προσωπικές σχέσεις. Θα χρειαστεί να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου, αποφεύγοντας όμως συγκρούσεις που μπορούν να αποφευχθούν.

Υδροχόος

Η ημέρα απαιτεί προσοχή σε πληροφορίες, μετακινήσεις και συζητήσεις. Η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ή παρερμηνείες, οπότε είναι καλό να ελέγχεις διπλά όσα ακούς ή υπογράφεις. Ο Άρης στον Καρκίνο σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου, την εργασία και την υγεία σου. Αν διοχετεύσεις σωστά την ενέργειά σου, μπορείς να βελτιώσεις σημαντικά τις συνήθειές σου και να ολοκληρώσεις εκκρεμότητες που σε πίεζαν.

Ιχθύες

Η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σου σε καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο/η και συναισθηματικό/η. Είναι πιθανό να εξιδανικεύσεις μια σχέση ή να απογοητευτείς αν οι άλλοι δεν ανταποκριθούν στις προσδοκίες σου. Μείνε κοντά στην πραγματικότητα και άκουσε τόσο την καρδιά όσο και τη λογική σου. Ο Άρης στον Καρκίνο ενισχύει τη δημιουργικότητα, τον έρωτα και την ανάγκη να διεκδικήσεις όσα σε κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο/η. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να χτίσεις κάτι ουσιαστικό με σταθερές βάσεις.