Μητέρα τεσσάρων παιδιών δίνει μάχη για ζωή μετά από τσιμπήματα δηλητηριώδους αράχνης

Μια μητέρα από το Κάνσας, η Μπρίταν Μίλερ, βρίσκεται σε αγώνα για τη ζωή της μετά από πολλαπλά τσιμπήματα αράχνης, τα οποία υπέστη κατά τη διάρκεια κατασκήνωσης με την οικογένειά της. Η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί τόσο ώστε απαιτείται μεταμόσχευση ήπατος.

Σύμφωνα με την ίδια, η οικογένειά της απολάμβανε μια βραδιά κοντά στη λίμνη Τσένι στις 28 Μαΐου, όταν ξαφνικά αράχνες άρχισαν να σκαρφαλώνουν πάνω της. «Ένιωσα περίπου 15 αράχνες να σκαρφαλώνουν στα πόδια μου και μέσα στη μπλούζα μου, και τρέμω τις αράχνες», δήλωσε η Μίλερ, προσθέτοντας ότι υπήρξαν τσιμπήματα και στις δύο πλευρές του ποδιού της.

Ιατρικές περιπέτειες

Τέσσερις ημέρες αργότερα, η Μίλερ επισκέφθηκε το νοσοκομείο λόγω μιας επώδυνης μελανιάς στη γάμπα της, κοντά σε ένα από τα τσιμπήματα. «Αυτό το σημείο συνέχιζε να πρήζεται και να διογκώνεται», ανέφερε. Οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση.

Η Μίλερ, που είχε προηγουμένως διαγνωστεί με δύο διαταραχές πήξης του αίματος, ένιωσε τρόμο στην ιδέα της επέμβασης. Παρ' όλα αυτά, προχώρησε στην επέμβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι γιατροί αφαίρεσαν θρόμβους.

Ωστόσο, πέντε ημέρες μετά την επέμβαση, η πληγή της μολύνθηκε με λοίμωξη του αίματος και σταφυλόκοκκο. Οι γιατροί πιστεύουν ότι βρισκόταν σε τελικό στάδιο ηπατικής ανεπάρκειας, με μόλις λίγες ημέρες έως έναν μήνα ζωής. «Μου έδωσαν από τρεις ημέρες έως έναν μήνα ζωής», είπε η Μίλερ, περιγράφοντας την τρομακτική κατάσταση.

Η δύναμη της επιβίωσης

Αν και οι γιατροί δεν γνωρίζουν τι είδους αράχνη την τσίμπησε, υποθέτουν ότι πρόκειται για καφέ αράχνη ερημίτη, μία από τις δύο δηλητηριώδεις αράχνες που υπάρχουν στο Κάνσας. Παρά τις πολυάριθμες προκλήσεις, η Μίλερ κατάφερε να επιβιώσει από πολλές χειρουργικές επεμβάσεις και λοιμώξεις για έναν ολόκληρο μήνα, ενώ προσπαθεί τώρα να απολαύσει τον χρόνο της με την οικογένειά της.

«Όταν ήμουν στις δύο με τρεις εβδομάδες, έλεγα "παραιτούμαι"», θυμάται. «Τέλος οι τομές. Τέλος τα τρυπήματα και οι εξετάσεις. Τέλος ο πόνος. Μετά, όμως, σκέφτηκα όλους αυτούς».

Για να καλύψει τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα, η Μίλερ έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία στο GoFundMe, ελπίζοντας να λάβει τη στήριξη που χρειάζεται.