Ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος που εμπλέκεται στην υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη, έχει προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Αυτή τη στιγμή κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προτού οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την απολογία του ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή.

Οι δηλώσεις του Αφγανού

Ο Αφγανός επιμένει ότι δεν έχει διαπράξει δολοφονία, όμως οι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών θεωρούν ότι η υπόθεση είναι «δεμένη». Ο κατηγορούμενος θα κληθεί για δεύτερη φορά να περιγράψει τα γεγονότα. Στην προανακριτική του κατάθεση, φέρεται να δήλωσε:

«Δεν έκανα ποτέ κακό σε κανέναν. Θέλω να με καταλάβετε και να με πιστέψετε. Προσπαθώ όση ώρα είμαι εδώ να βρω τη δύναμη να σας πω την αλήθεια. Τώρα είμαι αποφασισμένος να σας πω την αλήθεια για να το βγάλω αυτό από μέσα μου και να καταλάβετε και εσείς ότι δεν έκανα τίποτα. Ήμουν απλώς σε πανικό. Αρχικά θέλω να σας πω ότι είμαι παντρεμένος με την… και έχουμε και ένα μωράκι τριών μηνών».

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Αφγανός και η σύζυγός του είναι Ευαγγελικοί Χριστιανοί και συμμετέχουν σε φιλανθρωπικές δράσεις. Αναφέρθηκε επίσης σε ένα σπίτι στην οδό Ρεθύμνου στα Εξάρχεια, το οποίο ανήκει σε φιλανθρωπική εταιρεία και χρησιμοποιείται για διάφορες δράσεις.

Το χρονικό των γεγονότων

Σύμφωνα με την κατάθεση του Αφγανού, την 15η Ιουλίου 2026, είχε πάει να παρακολουθήσει τον αγώνα Αγγλία – Αργεντινή με φίλους του σε ένα μαγαζί στην πλατεία Βικτωρίας. Αφού έφυγε νωρίτερα για να επισκεφθεί το σπίτι στην οδό Ρεθύμνου, βρήκε την 38χρονη Βρετανίδα, Λίσα, πεσμένη στο μπάνιο και σε κατάσταση που τον πανικόβαλε.

«Μίλησα να δω αν είναι κάποιος μέσα αλλά δεν μου απάντησε κανείς. Όταν άναψα τα φώτα και κατευθύνθηκα προς το μπάνιο, παρατήρησα ότι η Λίσα ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της», δήλωσε.

Μετά τον αρχικό πανικό του, αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από έναν ηλικιωμένο άνδρα σε μια στάση λεωφορείου, ο οποίος του είπε να απομακρύνει το σώμα από το σπίτι του για να μην μπλέξει.

Η απόφαση να απομακρύνει τη σορό

Στην κατάθεσή του, ο Αφγανός περιγράφει πώς την επόμενη μέρα, υπό την πίεση του πανικού και του φόβου, αποφάσισε να ακολουθήσει τις συμβουλές του γέροντα. «Πήρα μια μαύρη βαλίτσα που βρήκα μέσα στο σπίτι και έβαλα μέσα την…», είπε.

Μετά, με το αυτοκίνητο της συζύγου του, το κόκκινο Peugeot, μετέφερε τη βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στον Πανελλήνιο, όπου άφησε τη βαλίτσα στον γέρο που του είχε δώσει τις συμβουλές.

«Αυτός μου είπε να του αφήσω την βαλίτσα και θα το αναλάβει αυτός. Βέβαια αυτός μου ζήτησε χρήματα ως αντάλλαγμα», ανέφερε ο Αφγανός, προσθέτοντας ότι δεν είχε χρήματα εκείνη τη στιγμή.

Οι συνέπειες και οι επόμενες κινήσεις

Αφού άφησε τη βαλίτσα, ο Αφγανός δήλωσε ότι ταράχτηκε πολύ από τα γεγονότα και την επόμενη μέρα πρότεινε στη σύζυγό του να πάνε εκδρομή στην Αράχοβα. Στην κατάθεση του, αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε τις κάρτες και το κινητό της Λίσα για να στείλει μηνύματα στους δικούς της ανθρώπους, προσπαθώντας να τους καθησυχάσει.

«Όσα λεφτά έβγαλα από τις κάρτες της … τα έδωσα στον γέρο γιατί με εκβίαζε ότι θα τα πει όλα στην αστυνομία», κατέληξε.