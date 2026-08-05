ΔΥΠΑ: Νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Η ΔΥΠΑ προχωρά στην επέκταση του προγράμματος για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, δημιουργώντας 8.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους φορείς θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11:00.

Στοιχεία του προγράμματος

Η νέα φάση του προγράμματος ενεργοποιείται μετά την επιτυχία της κάλυψης των 35.000 αρχικών θέσεων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θέσεων πλήρους απασχόλησης σε 43.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και άτομα από 67 έως 74 ετών που δεν έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να αποκτήσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Επιδοτήσεις και προϋποθέσεις

Οι προσλήψεις θα διαρκέσουν 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα έτος. Η ΔΥΠΑ θα επιδοτεί το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για κάθε ωφελούμενο, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ το μήνα. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από δήμους, περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, περιφερειακές υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, καθώς και επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν επίσης να συμμετάσχουν.

Χρηματοδότηση και στόχοι

Η χρηματοδότηση για τις 8.000 νέες θέσεις ανέρχεται σε 144 εκατ. ευρώ, με τη συνολική δαπάνη του προγράμματος να αναμένεται να ξεπεράσει τα 660 εκατ. ευρώ. Ο βασικός στόχος είναι η επαναφορά στην εργασία ανέργων που, λόγω ηλικίας, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην επαγγελματική επανένταξη ή χρειάζονται επιπλέον ένσημα πριν από τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.