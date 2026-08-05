Δράμα χωρίς τέλος στη Θέουτα: Τουλάχιστον 99 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά τη μαζική διέλευση από το Μαρόκο

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη βόρεια μαροκινή πόλη Φνιντέκ, κοντά στα σύνορα με τη Θέουτα, κρατώντας φωτογραφίες των αγνοούμενων συγγενών τους και ελπίζοντας να λάβουν πληροφορίες για την τύχη τους. Η περιοχή αυτή έχει βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, καθώς περίπου 72.000 άτομα πέρασαν στη Θέουτα, το μικρό ισπανικό έδαφος στη βόρεια Αφρική, προκαλώντας μία άνευ προηγουμένου μεταναστευτική κρίση.

Καθώς οι υπουργοί Εσωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαν σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη για την αντιμετώπιση της έντασης, στην άλλη πλευρά των συνόρων, οι τοπικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν έναν βαρύ απολογισμό θυμάτων: τουλάχιστον 88 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Θέουτα και άλλοι 11 στο Μαρόκο, με δεκάδες ακόμα να παραμένουν αγνοούμενοι.

Αναζητώντας τους αγνοούμενους

Η Χαντίτζα, μια μητέρα που περίμενε στα σύνορα από το Σάββατο, δήλωσε: «Έχω μόνο έναν γιο. Δεν έχω κανένα νέο του. Δεν απαντά ούτε στο κινητό του τηλέφωνο». Εξήγησε ότι ταξίδεψε από την Ταγγέρη, πιστεύοντας ότι ο 23χρονος γιος της ήταν ανάμεσα σε όσους επιχείρησαν να περάσουν στη Θέουτα, προσθέτοντας: «Είναι μια τραγωδία».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας, περίπου 70.000 από τους ανθρώπους που πέρασαν στη Θέουτα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο τις τελευταίες ημέρες.

Κοινωνικά δίκτυα και επιστροφές

Αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το TikTok, το Facebook και το WhatsApp, υποστήριξαν ότι το Μαρόκο επέτρεπε τη διέλευση προς την Ισπανία, οδηγώντας χιλιάδες ανθρώπους στη Φνιντέκ για να συμμετάσχουν στο μαζικό κύμα μετακίνησης προς τη Θέουτα. Η Μαδρίτη αντέδρασε γρήγορα, συνεργαζόμενη με το Ραμπάτ για την επιστροφή της πλειονότητας όσων πέρασαν τα σύνορα μέσα σε 48 ώρες.

Ο 19χρονος Αμπσελάμ από την Κενίτρα δήλωσε ότι έμεινε για ημέρες χωρίς φαγητό και ζούσε μέσα στον φόβο. Αντίθετα, ο 21χρονος Σίμο από την Τετουάν ανέφερε ότι η αστυνομία περικύκλωσε την ομάδα του και τους συνόδευσε μέχρι τα σύνορα, λέγοντας: «Δεν είχαμε πραγματικά άλλη επιλογή».

Ανησυχίες για ασυνόδευτα παιδιά

Μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ισπανία εκφράζουν ανησυχίες ότι ορισμένοι από τους ανθρώπους που πέρασαν στη Θέουτα και είχαν δικαίωμα διεθνούς προστασίας επέστρεψαν στο Μαρόκο χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα ασύλου. Η ισπανική κυβέρνηση εκτίμησε ότι περίπου 2.000 άτομα παραμένουν στη Θέουτα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 862 παιδιά που καταγράφηκαν ως ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Η Σουσάνα Ιντάλγκο, ειδικός σε θέματα μετανάστευσης, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση TVE: «Πολλά μικρά παιδιά πέρασαν τα σύνορα. Δεν γνωρίζουμε πόσα έχουν εξαφανιστεί». Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικού γραφείου στη Θέουτα για την καταγραφή δηλώσεων εξαφάνισης.

Βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Η ανησυχία για την τύχη των ασυνόδευτων ανηλίκων εντάθηκε μετά τη δημοσίευση βίντεο που έδειχνε ένα 12χρονο αγόρι να κλαίει και να παρακαλεί έναν στρατιώτη να μην το επιστρέψει στο Μαρόκο. Μετά από παρέμβαση παρευρισκομένων, η διαδικασία διακόπηκε λίγα μόλις μέτρα από τα σύνορα.

Διαφωνίες για τα αίτια της μαζικής διέλευσης

Η μαζική μετακίνηση προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τα αίτιά της, με τον ηγέτη της Θέουτας, Χουάν Χεσούς Βίβας, να δηλώνει ότι πολλοί θεώρησαν πως η κατάσταση ενθαρρύνθηκε ή επετράπη από το Μαρόκο. Ανώτερος Μαροκινός αξιωματούχος απέρριψε τον ισχυρισμό, επισημαίνοντας ότι οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το πλήθος λόγω του μεγάλου αριθμού μεταναστών.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου απέδωσε τη μαζική διέλευση στην «εκμετάλλευση του ψηφιακού χώρου» και στη «διάδοση παραπληροφόρησης». Πηγές των ισπανικών υπηρεσιών πληροφοριών εκτίμησαν ότι η μαζική είσοδος σχετίζεται με ψευδείς πληροφορίες που διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ελπίδα και αναμονή

Η αβεβαιότητα παραμένει έντονη στη Φνιντέκ, όπου οι συγγενείς των αγνοουμένων περιμένουν στα σύνορα, ελπίζοντας να λάβουν νέα για τους αγαπημένους τους. Η Φάτιμα, που περιμένει τον αδελφό της, δήλωσε: «Είμαι σίγουρη ότι θα φτάσει σύντομα».