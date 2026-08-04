Ιταλία: Δελτίο Λότο αξίας 1 εκατ. ευρώ βρέθηκε στα σκουπίδια μετά από επιχείρηση

Μια γυναίκα στην Ιταλία πέρασε από την απόγνωση στη δικαίωση μέσα σε λίγες ώρες, καθώς κατά λάθος πέταξε στα σκουπίδια το δελτίο Λότο που της εξασφάλιζε έπαθλο ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Χάρη στην άμεση αντίδραση των εργαζομένων στην καθαριότητα, το πολύτιμο χαρτί εντοπίστηκε πριν χαθεί οριστικά.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν η γυναίκα επισκέφθηκε το τοπικό ψιλικατζίδικο για να ελέγξει το δελτίο της μετά την κλήρωση. Το μηχάνημα έδειξε «μη πληρωτέο», καθώς τα συγκεκριμένα καταστήματα δεν μπορούν να εξοφλήσουν τόσο μεγάλα ποσά. Θεωρώντας ότι είχε χάσει, άφησε το δελτίο στο κατάστημα και επέστρεψε στο σπίτι της.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ένα μέλος της οικογένειάς της συνειδητοποίησε ότι οι αριθμοί που είχε επιλέξει είχαν κληρωθεί. Όταν έσπευσαν πίσω στο κατάστημα, ήταν ήδη αργά: το δελτίο είχε καταλήξει στον κάδο και το απορριμματοφόρο είχε περάσει.

Επιχείρηση εντοπισμού του δελτίου

Ακολούθησε μια πραγματική επιχείρηση εντοπισμού. Οι υπάλληλοι της καθαριότητας κατάφεραν να σταματήσουν το απορριμματοφόρο και το οδήγησαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου ξεκίνησαν μια εξαντλητική έρευνα μέσα σε τόνους απορριμμάτων.

Ο διευθυντής της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων SANB, Ρομπέρτο Νίκολα Τοσκάνο, αποκάλυψε ότι οι εργαζόμενοι χρειάστηκαν μια ολόκληρη ημέρα για να ελέγξουν δεκάδες δελτία που είχαν καταλήξει στα σκουπίδια. Τελικά, το τυχερό δελτίο βρέθηκε «σαν από θαύμα», άθικτο και σε άριστη κατάσταση.

Η συγκίνηση της γυναίκας ήταν τεράστια όταν ενημερώθηκε ότι το δελτίο είχε σωθεί. «Ξέσπασε σε κλάματα. Θα την αγκάλιαζα, αλλά μιλούσαμε στο τηλέφωνο», δήλωσε ο Τοσκάνο.