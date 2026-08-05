Πώς οι σαγιονάρες επηρεάζουν την υγεία των ποδιών μας: Απαντήσεις από ειδικούς ποδίατρους

Οι σαγιονάρες είναι η ιδανική επιλογή για το καλοκαίρι, όμως πόσο ασφαλείς είναι όταν τις φοράμε καθημερινά;

Τα θετικά και τα αρνητικά της σαγιονάρας

Στις ζεστές ημέρες, οι σαγιονάρες (flip-flops) προσφέρουν άνεση, αποφεύγοντας την ενοχλητική αίσθηση της άμμου στα πόδια. Ωστόσο, η καθημερινή χρήση τους μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Οι ποδίατροι και οι ποδολόγοι επισημαίνουν τους κινδύνους που εγκυμονούν οι σαγιονάρες, όταν χρησιμοποιούνται ως τακτικά υποδήματα.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις στη στήριξη των ποδιών;

Οι σαγιονάρες διατίθενται σε ποικιλία τιμών, κάτι που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Ορισμένες διαθέτουν αντιολισθητική βάση, ενώ άλλες χρησιμοποιούν καλύτερα υλικά για να προστατεύσουν το πόδι από τριβές. Ωστόσο, οι περισσότερες είναι επίπεδες και δεν παρέχουν την αναγκαία στήριξη στην καμάρα και τις αρθρώσεις, με αποτέλεσμα να μην απορροφούν τους κραδασμούς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του τμήματος υγείας του UCLA, η χρήση τους μπορεί να υπερφορτώσει την πελματιαία περιτονία, προκαλώντας πόνο στη φτέρνα ή πελματιαία απονευρωσίτιδα. Επίσης, μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση της καμάρας και σε άλλες επιπλοκές, όπως δυσφορία στο γόνατο ή την πλάτη με την πάροδο του χρόνου.

Η έλλειψη ασφαλούς κρατήματος αναγκάζει τους χρήστες να τεντώνουν τα δάχτυλά τους για να κρατήσουν τη σαγιονάρα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σφυροδακτυλία και επώδυνους κάλους από τη χρόνια χρήση. Επιπλέον, αυξάνονται οι πιθανότητες διαστρέμματος.

Εναλλακτικές επιλογές υποδημάτων

Αντί να επιλέξετε τις παραδοσιακές σαγιονάρες, οι ειδικοί προτείνουν την αγορά αφρωδών κλογκ, τα οποία είναι ορθοπεδικά σχεδιασμένα και προτιμώνται από γιατρούς και νοσηλευτές. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε πλαστικά σανδάλια με ανατομική σόλα και λουριά, που προσφέρουν καλύτερη στήριξη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η χρήση κάλτσας με αφρώδη τσόκαρα μπορεί να προστατεύσει από σχισίματα, φουσκάλες και δυσοσμία, καθώς απορροφά τον ιδρώτα. Επιπλέον, τα ξύλινα τσόκαρα, εφόσον κατασκευάζονται από αξιόπιστες εταιρείες, είναι επίσης ορθοπεδικά.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις επιλογές δεν είναι κατάλληλη για δραστηριότητες όπως το hiking ή οι μακρές βόλτες.

Συμβουλές για την επιλογή καλοκαιρινών υποδημάτων

Οι ποδίατροι προτείνουν να δίνετε προσοχή στη σόλα και το υλικό των υποδημάτων, καθώς αυτά επηρεάζουν τη στάση και την κίνηση του ποδιού. Αν μπορείτε να λυγίσετε τη σαγιονάρα στα δύο, πιθανότατα δεν θα υποστηρίξει το επιπλέον βάρος που θα δεχθεί κατά τη χρήση.

Πριν φορέσετε τα νέα σας παπούτσια, καλό είναι να τα αλείφετε με ενυδατική κρέμα που περιέχει ουρία, για να διατηρείτε το δέρμα σας ενυδατωμένο. Επιπλέον, διαλέξτε το σωστό μέγεθος για να αποφύγετε την αίσθηση ότι το πέλμα σας "φεύγει" μέσα στο υπόδημα.