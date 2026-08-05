Νεϊμάρ: Λεκτική αντιπαράθεση με οπαδούς μετά την πρόκριση της Σάντος

Η Σάντος πέτυχε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Βραζιλίας, κερδίζοντας 1-0 τη Ρέμο εκτός έδρας, με το 0-0 του πρώτου αγώνα να εξασφαλίζει την πρόοδο. Ωστόσο, η αναμέτρηση δεν ολοκληρώθηκε χωρίς εντάσεις, καθώς ο Νεϊμάρ αντέδρασε στις αποδοκιμασίες των φιλάθλων.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος είχε πρόσφατα δηλώσει ότι σκέφτεται να ολοκληρώσει την καριέρα του στο τέλος του 2026, ήταν καθοριστικός για τη νίκη της ομάδας του, καθώς από δική του ασίστ προήλθε το γκολ του Ρόνι στο 74ο λεπτό.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ο Νεϊμάρ αντέτεινε στις αποδοκιμασίες των φιλάθλων, στέλνοντας ειρωνικά φιλάκια και προκαλώντας τους οπαδούς της Ρέμο.

Η ένταση δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς στη μικτή ζώνη, ο 33χρονος πανηγύριζε την πρόκριση, φωνάζοντας προς τους αντίπαλους φιλάθλους ότι η ομάδα τους αποκλείστηκε. Οι οπαδοί αντέτειναν με βαριές εκφράσεις και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν σφοδρές αντιδράσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των παρευρισκομένων.