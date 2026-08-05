Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Σπαρτάκ Μόσχας και έχει οψιόν αγοράς. Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται να φτάσει σήμερα στην Αθήνα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ήδη περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ενσωμάτωσή του στην αποστολή

Η συμμετοχή του Γκαρσία στην αποστολή για τον πρώτο κρίσιμο αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League, είναι πολύ πιθανή. Μάλιστα, οι ρεπόρτερ αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να αγωνιστεί, καθώς ο Τετεΐ είναι εκτός και ο Σίριλ Ντέσερς δεν είναι ακόμη έτοιμος.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος και Γκαρσία.

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία με την εξής δήλωση: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας με οψιόν αγοράς. Ο Λιβάι Γκαρσία γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην πατρίδα του με την Τ&ΤΕC SC, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σέντραλ FC. Το 2016, σε ηλικία 19 ετών, μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Άλκμααρ, με την οποία κατέγραψε 43 συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ολλανδία αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Εξέλσιορ.

Το καλοκαίρι του 2018 αποκτήθηκε από την ισραηλινή Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα, στην οποία έπαιξε για έναν χρόνο, προτού μεταγραφεί στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Τον Σεπτέμβριο του 2020 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2023, καταγράφοντας συνολικά 160 συμμετοχές, 56 γκολ και 27 ασίστ.

Τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία μέτρησε 48 συμμετοχές και πανηγύρισε την κατάκτηση ενός Κυπέλλου. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μετρώντας 54 συμμετοχές και 12 γκολ. Καλωσορίζουμε τον Λιβάι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».