Μακελειό στη Βόρεια Καρολίνα: Πολλοί νεκροί από ένοπλη επίθεση σε κατοικία

Στο πρωί της Τετάρτης, 5 Αυγούστου, σημειώθηκε μια σοβαρή ένοπλη επίθεση στην κομητεία Κάσγουελ της Βόρειας Καρολίνας, με τις αρχές να αναφέρουν αρκετούς νεκρούς και τουλάχιστον έναν τραυματία. Οι πυροβολισμοί εκδηλώθηκαν λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί (τοπική ώρα) σε μια οικία στην οδό Brooks Road, κοντά στην περιοχή Prospect Hill.

Το Γραφείο Ερευνών της Βόρειας Καρολίνας (SBI) επιβεβαίωσε την ύπαρξη πολλών θυμάτων, χωρίς όμως να έχει δημοσιοποιήσει τον ακριβή αριθμό των νεκρών ή των τραυματιών μέχρι στιγμής. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Duke, όπου και νοσηλεύεται.

Έρευνες και ασφάλεια στην περιοχή

Μέχρι τώρα, οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε ανακοινώσεις σχετικά με τον πιθανό δράστη της επίθεσης, ούτε έχουν αποκαλύψει τις ταυτότητες των θυμάτων. Παράλληλα, διαβεβαιώνουν τους κατοίκους ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της έρευνας, δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια της κοινότητας.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τα αίτια της τραγωδίας.