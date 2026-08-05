Τουρκία: Μοιραία μαχαιριά στην καρδιά για 19χρονο λόγω διαφωνίας στο Instagram

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός 19χρονου στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος έπεσε θύμα φονικής επίθεσης από συνομηλίκους του, μετά από μια διαφωνία που προέκυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό συνέβη σε πάρκο της περιοχής Φατίχ και αναδεικνύει τις επικίνδυνες συνέπειες των διαδικτυακών αντιπαραθέσεων.

Θάνατος του Αλί Ανζό

Ο 19χρονος Αλί Ανζό έχασε τη ζωή του μετά από αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (3/8/2026). Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι νεαροί είχαν συναντηθεί με σκοπό να επιλύσουν μια διαφωνία που είχε ξεκινήσει μέσω του Instagram, αλλά η συνάντηση κατέληξε σε βίαιη επίθεση.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που οι νεαροί συγκεντρώνονται στο πάρκο, και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επικρατεί πανικός, καθώς ξεσπά συμπλοκή. Ο Αλί καταρρέει αιμόφυρτος στο έδαφος έπειτα από χτύπημα με μαχαίρι.

Μοιραία μαχαιριά και άλλος τραυματίας

Ο Αλί Ανζό δέχθηκε μια θανατηφόρα μαχαιριά στην καρδιά, ενώ ο πατέρας του έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά μετά το περιστατικό, αλλά δυστυχώς ο γιος του είχε ήδη καταλήξει πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Επίσης, ένας άλλος 19χρονος, ο Αλί Χιλάλ, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε οκτώ συλλήψεις σχετικά με την υπόθεση, και οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης συνεχίζονται.

Η προδοσία της «συμφιλίωσης»

Ο ξάδελφος του Αλί Ανζό περιέγραψε την κατάσταση, τονίζοντας ότι η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει από μια διαφωνία στο Instagram. Όπως ανέφερε, οι νεαροί κάλεσαν τον Αλί σε συνάντηση με την πρόφαση της συμφιλίωσης. «Του είπαν να έρθει για να τα βρουν. Πίστεψε ότι θα συζητούσαν. Έφυγε μαζί με έναν φίλο του για το σημείο, όμως μόλις έφτασαν δέχθηκαν επίθεση χωρίς να προηγηθεί καμία κουβέντα. Ο ένας δίνει μάχη για τη ζωή του και ο άλλος σκοτώθηκε. Το μόνο που ζητάμε είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τουρκική κοινωνία, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της νεανικής βίας και της κλιμάκωσης συγκρούσεων που προκύπτουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα επίθεση.