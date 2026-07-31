Η κατάσταση στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική, έχει πάρει δραματικές διαστάσεις, καθώς περίπου 60.000 μετανάστες επιχείρησαν να εισέλθουν στην πόλη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές, ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται στους 57, ενώ περισσότεροι από 48.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο.

Επιστροφή μεταναστών και στρατιωτική ενίσχυση

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας επιβεβαίωσε ότι έως τις 18:00 της 31ης Ιουλίου, πάνω από 48.300 μετανάστες είχαν επιστρέψει στο Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Μαδρίτης έχει αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και την αποτροπή επεισοδίων, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή έξω από εμπορικά καταστήματα.

Θάνατοι και ανθρωπιστική τραγωδία

Ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 57 σοροί, με πιθανότητα να υπάρχουν και άλλοι θάνατοι στην πλευρά του Μαρόκου. Πολλοί από τους μετανάστες πνίγηκαν ή ποδοπατήθηκαν κατά την προσπάθειά τους να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη που διαχωρίζει τις χώρες.

Τεταμένη κατάσταση και πλιάτσικο

Η κατάσταση στη Θέουτα είναι τεταμένη, με βίντεο να δείχνουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να παρατάσσονται έξω από σούπερ μάρκετ, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στην περιοχή. Σε άλλα πλάνα, μετανάστες φαίνονται να τρέχουν από καταστήματα, με την αστυνομία να προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση.

Στρατιωτική παρέμβαση και πολιτική αντίκρουση

Η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει 60 στρατιώτες για να ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή, καθώς οι τοπικές αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν την κρίση. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε τη μαζική είσοδο μεταναστών «επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας», καλώντας παράλληλα για ενότητα στην Ευρώπη εν μέσω της κρίσης.

Συμπέρασμα

Η ανθρωπιστική κρίση στη Θέουτα συνεχίζει να εξελίσσεται, με τις αρχές να προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να αποτρέψουν νέα επεισόδια, ενώ οι πολιτικές αντιπαραθέσεις για τη διαχείριση της κρίσης εντείνονται στην Ευρώπη.