Στη Βοιωτία, συγκεκριμένα στον Άγιο Βασίλειο, μια πύρινη λαίλαπα συνεχίζει να μαίνεται, απειλώντας τις περιοχές Προσήλι και Πόρτο Γερμενό. Το τελευταίο βρίσκεται υπό εκκένωση, με φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποτυπώνουν την έκταση της φωτιάς και την αγωνία των κατοίκων. Ένα πυκνό πέπλο καπνού έχει απλωθεί σε μεγάλη απόσταση, προσθέτοντας στην ανησυχία των πολιτών.

Ανάστατοι κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής μοιράζονται τις δύσκολες στιγμές τους στα social media, εκφράζοντας τη λύπη, την αγωνία και την οργή τους.

Εκκενώνεται ο Άγιος Νικόλαος

Η κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς το Πόρτο Γερμενό τελεί υπό εκκένωση και οι αρχές έχουν στείλει νέο μήνυμα μέσω του 112 για την εκκένωση του Αγίου Νικολάου. Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί, φαίνεται η σοβαρότητα της κατάστασης με το πέπλο καπνού να είναι ορατό σε μεγάλη απόσταση.

«Εδώ αντιμετωπίστηκαν απόκοσμες εικόνες, ο απόλυτος πανικός για εκατοντάδες επισκέπτες και παραθεριστές. Η φωτιά έχει κάψει τα τελευταία σπίτια, έχει κάψει κατοικίες, όλος ο πληθυσμός είναι αυτή τη στιγμή στο λιμάνι προκειμένου να προστατευθούν από τις φλόγες που κατακαίνε τα πάντα στο πέρασμά τους», είπε στο Star Κεντρικής Ελλάδας ο Θανάσης Μερτζάνης.

Σχολιάζοντας τις συνθήκες που επικρατούν, τόνισε ότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. «Αδιανόητο να σηκωθούν τα εναέρια με τέτοιο αέρα», είπε στο Star Κεντρικής Ελλάδας.

«Η εκκένωση επιχειρήθηκε μέσω κομβόι οχημάτων. Εγκλωβιστήκαμε όλοι μαζί από τη φωτιά που πέρασε τον δρόμο. Επιστρέψαμε ξανά στο λιμανάκι, από όπου και ήρθε η απόφαση για εκκένωση δια θαλάσσης», πρόσθεσε στη συνέχεια.



Επίσης, σημείωσε ότι η εκκένωση πραγματοποιείται από σκάφη του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και ιδιωτών, όπου μεταφέρουν κόσμο σε ένα μεγαλύτερο πυροσβεστικό σκάφος που δεν μπορεί να αγκυροβολήσει.

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Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές εγκατέλειψαν την περιοχή υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες

Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει η μεγάλη φωτιά που μαίνεται από το πρωί στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, καθώς οι φλόγες εισέβαλαν στον οικισμό, καίγοντας σπίτια, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε νέες εκκενώσεις περιοχών και σε επιχείρηση διάσωσης κατοίκων και παραθεριστών από τη θάλασσα.

Λίγο μετά τις 15:00 ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Προσήλι και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν άμεσα μέσω Βιλίων προς τη Μάνδρα.

Το μήνυμα ανέφερε:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προσήλι και Πόρτο Γερμενό της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής απομακρυνθείτε μέσω Βιλίων προς Μάνδρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Είχαν προηγηθεί ακόμη δύο μηνύματα του 112: το πρώτο για την εκκένωση του Αγίου Βασιλείου προς Καπαρέλι και το δεύτερο για την ενημέρωση των κατοίκων και επισκεπτών στο Πόρτο Γερμενό.



Οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό – Κάηκαν σπίτια

Η κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το πύρινο μέτωπο έφτασε μέσα στον οικισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές κατοικίες παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές εγκατέλειψαν την περιοχή υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ η οδική διαφυγή αποδείχθηκε σε αρκετές περιπτώσεις αδύνατη, καθώς η φωτιά έκλεισε τον δρόμο διαφυγής.

Επιχείρηση διάσωσης από τη θάλασσα

Καθοριστική αποδείχθηκε η επιχείρηση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, μέσω της οποίας 229 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια διά θαλάσσης από την παραλία του Αγίου Βασιλείου.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν και αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στην περιοχή της Λιβαδόστρας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό, πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, καθώς και επιπλέον πλωτά μέσα της Πυροσβεστικής.