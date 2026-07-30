Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την Τεχεράνη να εξαπολύει διπλωματικές προειδοποιήσεις προς ευρωπαϊκά κράτη για τις αμερικανικές στρατιωτικές διευκολύνσεις, την ώρα που οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν αμερικανικά μαχητικά F-35 στην Ιορδανία.

Διπλωματικά τελεσίγραφα σε Λευκωσία και Σόφια

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε διαδοχικές τηλεφωνικές επαφές με τους ομολόγους του σε Κύπρο και Βουλγαρία, διαμηνύοντας ότι η παροχή στρατιωτικών διευκολύνσεων στις ΗΠΑ θα θεωρηθεί συμμετοχή σε επιθετικές ενέργειες κατά της χώρας του.

Η θέση προς την Κύπρο : Κατά τη συνομιλία με τον Κύπριο ΥΠΕΞ, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο Αραγτσί ζήτησε να μην χρησιμοποιηθούν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στο νησί για επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης. Ο κ. Κόμπος ενημέρωσε την ιρανική πλευρά ότι η Λευκωσία έχει λάβει διαβεβαιώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο πως οι βρετανικές βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον κανενός κράτους.

: Κατά τη συνομιλία με τον Κύπριο ΥΠΕΞ, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο Αραγτσί ζήτησε να μην χρησιμοποιηθούν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στο νησί για επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης. Ο κ. Κόμπος ενημέρωσε την ιρανική πλευρά ότι η Λευκωσία έχει λάβει διαβεβαιώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο πως οι βρετανικές βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον κανενός κράτους. Το μήνυμα στη Βουλγαρία: Σε επικοινωνία με την Βουλγάρα ΥΠΕΞ, Βελισλάβα Πετρόβα-Τσάμοβα, ο Ιρανός αξιωματούχος ζήτησε την άμεση αναθεώρηση της απόφασης του βουλγαρικού κοινοβουλίου που επιτρέπει στις ΗΠΑ τη χρήση αεροπορικής βάσης στη χώρα για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας με συνέπειες.

Ισχυρισμοί για πυραυλική επίθεση στην Ιορδανία και άμεση διάψευση CENTCOM

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Αζράκ στην Ιορδανία, υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψαν τρία αμερικανικά μαχητικά F-35 και προκάλεσαν ζημιές σε άλλα τρία, ως αντίποινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς στη νήσο Κεσμ.

Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε κατηγορηματικά τους ιρανικούς ισχυρισμούς, αναφέροντας μέσω του X:

«Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά στις πρόσφατες απόπειρες ιρανικών επιθέσεων. Όλοι οι πύραυλοι και όλα τα drones αναχαιτίστηκαν ή δεν κατάφεραν να φθάσουν στις περιοχές που στόχευαν».

Παράλληλα, η CENTCOM διέψευσε και τους ισχυρισμούς των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο M/T Nora κατάφερε να διασπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.