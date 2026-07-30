Σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών καταγράφεται στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη βόρεια Αφρική, καθώς εκατοντάδες άτομα εισήλθαν στο έδαφος της πόλης περνώντας τον συνοριακό φράχτη από το Μαρόκο ή διέρχομενοι δια θαλάσσης.

Η εξέλιξη αυτή έχει επιβαρύνει τις τοπικές υποδομές υποδοχής, οδηγώντας τις τοπικές αρχές να ζητήσουν την συνδρομή της κεντρικής κυβέρνησης της Ισπανίας.

Η εικόνα στα σύνορα και οι δηλώσεις των τοπικών αρχών

Σύμφωνα με αναφορές του ισπανικού πρακτορείου ειδήσεων EFE, ομάδα ατόμων εκμεταλλεύτηκε σημεία του συνοριακού φράχτη που δεν φυλάσσονταν εκείνη τη στιγμή για να εισέλθει στην περιοχή, ενώ παράλληλα μέλη των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας οπισθοχωρούσαν.

Η χερσαία αυτή διέλευση ακολούθησε την άφιξη περίπου 1.500 ατόμων που έφτασαν κολυμπώντας τις προηγούμενες ημέρες.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, απηύθυνε αίτημα προς τη Μαδρίτη για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επισημαίνοντας τις πιέσεις που δέχεται το σύστημα υποδοχής.

«Η κατάσταση που διαμορφώνεται ξεπερνά τις δυνατότητες των τοπικών δομών. Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων βρίσκονται πολύ πάνω από την προβλεπόμενη χωρητικότητά τους, ενώ αριθμός ατόμων παραμένει στο ύπαιθρο», ανέφερε ο κ. Βίβας.

Στατιστικά στοιχεία και συγκρίσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η τοπική διοίκηση, οι ημερήσιες αφίξεις διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στις 300 ανά ημέρα. Ο ρυθμός αυτός προσεγγίζει τα επίπεδα της μεταναστευτικής κρίσης του Μαΐου του 2021, όταν είχαν καταγραφεί πάνω από 10.000 αφίξεις μέσα σε λίγες ημέρες.

Παράλληλα, οι αρχές επισημαίνουν τους κινδύνους της διαδρομής, αναφέροντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ανασυρθεί 60 σοροί από τη θαλάσσια περιοχή γύρω από τον θύλακα.

Κινητοποίηση της ισπανικής κυβέρνησης και νομικό πλαίσιο

Ανταποκρινόμενος στις εξελίξεις, ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, προγραμματίζει επίσκεψη στη Θέουτα την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026, για συνομιλίες με τις τοπικές αρχές και τα σώματα ασφαλείας.

Η αύξηση των αφίξεων συμπίπτει χρονικά με πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, η οποία ορίζει ότι όσοι αναχαιτίζονται στη θάλασσα κοντά στη Θέουτα και τη Μελίγια δεν υπόκεινται σε διαδικασίες άμεσης επιστροφής.