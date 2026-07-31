Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 38 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά. Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, τοπικά έως 9 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο.

Θερμοκρασίες και άνεμοι ανά περιοχή

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 32 έως 36 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 έως 8 μποφόρ στα ανατολικά, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο έως και 9 μποφόρ.

### Μακεδονία και Θράκη - **Καιρός**: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. - **Άνεμοι**: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 20 έως 34 και τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Μακεδονία.

### Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος - **Καιρός**: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου. - **Άνεμοι**: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 20 έως 36 και τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

### Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος - **Καιρός**: Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι**: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ στα ανατολικά. - **Θερμοκρασία**: Από 20 έως 34 και τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου.

### Κυκλάδες και Κρήτη - **Καιρός**: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη. - **Άνεμοι**: Βόρειοι 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

### Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα - **Καιρός**: Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι**: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 22 έως 33 και στα νότια έως 36 βαθμούς Κελσίου.

### Αττική - **Καιρός**: Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι**: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στα ανατολικά. - **Θερμοκρασία**: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στα ανατολικά και βόρεια.

### Θεσσαλονίκη - **Καιρός**: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα γύρω ορεινά. - **Άνεμοι**: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. - **Θερμοκρασία**: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Σάββατο 01-08-2026 Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και θα κυμανθεί από 32 έως 36 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.

Κυριακή 02-08-2026 Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 03-08-2026 Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.