Μία από τις πιο σοβαρές μεταναστευτικές κρίσεις των τελευταίων ετών εκτυλίσσεται στη Θέουτα, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική. Σύμφωνα με την El País, τουλάχιστον 18 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε απάντηση, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νέα επεισόδια, με εικόνες οχημάτων να φλέγονται καθώς οι ισπανικές αρχές προσπαθούσαν να διαχειριστούν τη μαζική εισροή μεταναστών.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Comienza a reproducirse en Melilla la situación vivida en Ceuta: nuevos vídeos del asalto masivo por Beni Enzar y el Dique Sur. pic.twitter.com/tJptmfXtVF — Onda Cero Melilla (@ondaceromelilla) July 30, 2026

Η Θέουτα: Σημείο έντασης και γεωπολιτικής διαμάχης

Αν και η Θέουτα ανήκει στην Ισπανία, βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Αφρικής, απέναντι από το Γιβραλτάρ, και έχει σχεδόν ολόκληρη τη χερσαία περίμετρό της με το Μαρόκο. Μαζί με τη Μελίγια, αποτελεί το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο. Η πόλη, με πληθυσμό περίπου 85.000 κατοίκων, βρίσκεται υπό ισπανική διοίκηση εδώ και αιώνες, ωστόσο το Ραμπάτ αμφισβητεί την ισπανική κυριαρχία, θεωρώντας τις περιοχές αυτές κατεχόμενα εδάφη.

Αδιευκρίνιστοι λόγοι πίσω από τη μαζική έξοδο

Οι ισπανικές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τους λόγους που προκάλεσαν τη μαζική μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πολλοί μετανάστες απέφυγαν τα επίσημα συνοριακά περάσματα, επιλέγοντας να κινηθούν γύρω από κυματοθραύστες ή να κολυμπήσουν από τις μαροκινές ακτές προς τη Θέουτα. Ανάμεσά τους βρίσκονται κυρίως νεαροί άνδρες, αλλά και οικογένειες με γυναίκες και παιδιά.

Ιστορικό επανάληψης

Η τρέχουσα κρίση θυμίζει έντονα τα γεγονότα του Μαΐου του 2021, όταν περίπου 8.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε μόλις δύο ημέρες, μετά τη χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων από τις μαροκινές αρχές. Τότε, η κατάσταση ερμηνεύθηκε ως μέσο πίεσης προς τη Μαδρίτη, σχετιζόμενη με την απόφαση της Ισπανίας να περιθάλψει τον ηγέτη του Μετώπου Πολισάριο.

Θέουτα: Η πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Θέουτα και η Μελίγια παραμένουν κρίσιμα σημεία εισόδου για όσους επιθυμούν να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μαροκινή πόλη Φνιντέκ, πολλοί προσπαθούν να διασχίσουν κολυμπώντας περίπου πέντε χιλιόμετρα μέχρι τις ισπανικές ακτές, ενώ άλλοι ξεκινούν από το κοντινό Μπελιουνές, όπου η απόσταση είναι μικρότερη. Συνήθως, όσοι εντοπίζονται επαναπροωθούνται στο Μαρόκο, ενώ όσοι παραμένουν στις δομές υποδοχής έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση ασύλου.

Αντίκτυποι στην Ευρώπη

Οι εξελίξεις στη Θέουτα έχουν προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς η περιοχή αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει εκφράσει την υποστήριξή της για την κατάσταση που διαδραματίζεται.