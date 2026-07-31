Σε πλήρη εξέλιξη οι πυρκαγιές σε Κρήτη, Αχαΐα, Θήβα, Αιτωλοακαρνανία: Βελτιωμένη η κατάσταση σε Άνδρο και Κάλυμνο

Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές συνεχίζουν να δίνουν μάχη κατά των πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αγία Παρασκευή, στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι πυροσβέστες εργάζονται αδιάκοπα υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι ισχυροί άνεμοι, που φτάνουν έως και 12 μποφόρ, καθιστούν την κατάσβεση πολύπλοκη και προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Στις 22:30 της Πέμπτης 30 Ιουλίου, σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση με κατεύθυνση προς την ιστορική Μονή Πρέβελη και την περιοχή του Ασώματου. Χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, αποτράπηκε η επέκταση της φωτιάς, και οι φλόγες δεν έφτασαν στο φαράγγι της περιοχής.

Η μεγαλύτερη εστία φωτιάς παραμένει στην Αγία Παρασκευή, όπου οι φλόγες πλησιάζουν κατοικίες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και στις Αρχές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που συνεχίζουν τις προσπάθειες για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι, τη στιγμή που στην παραλία βρίσκονταν εκατοντάδες λουόμενοι. Με την ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, περίπου 300 έως 400 άτομα απομακρύνθηκαν οργανωμένα με τα οχήματά τους, ενώ περίπου 50 άτομα απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης λόγω των πυκνών καπνών που καθιστούσαν επικίνδυνη τη διέλευση από το οδικό δίκτυο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι συνεχίζουν να δημιουργούν δύσκολες συνθήκες και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Νέα φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας

Στο μεταξύ, ξέσπασε πυρκαγιά και στο Φίχτι Αργολίδας, με μήνυμα 112 να αποστέλλεται στους κατοίκους της περιοχής για ετοιμότητα.

Ενίσχυση δυνάμεων στη Θήβα

Στη Βοιωτία, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 9:00 σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, κινητοποιήθηκαν ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά και ένα ταχύπλοο σκάφος από την Πάτρα.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θηβών-Δομβραίνας λόγω της πυρκαγιάς. Ο δήμαρχος Θηβαίων, Γιώργος Αναστασίου, ανέφερε ότι η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη λόγω των ισχυρών ανέμων.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Βελτιωμένη κατάσταση σε Άνδρο και Κάλυμνο

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, η εικόνα των πυρκαγιών στα νησιά Άνδρο και Κάλυμνο είναι βελτιωμένη. Στην Πάρο, ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις.

Στην Άνδρο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και πέντε οχήματα, ενώ στην Κάλυμνο συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι οχήματα. Στην Πάρο, οι δυνάμεις ανέρχονται σε 62 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και δέκα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με ιδιαίτερη προσοχή στην Πάρο, όπου οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά στην Αχαΐα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας της Δυτικής Αχαΐας.