Στη δίνη των πυρκαγιών βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας, με τις πιο σοβαρές καταστάσεις να καταγράφονται στην Αχαΐα, το Ρέθυμνο και την Πάρο. Στην Αχαΐα, η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη, με το 112 να έχει στείλει μήνυμα για την εκκένωση της Φλόκας. Στο Ρέθυμνο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Αγία Παρασκευή, ενώ στην Πάρο οι αναζωπυρώσεις προκαλούν συνεχείς προκλήσεις. Ευτυχώς, η κατάσταση είναι καλύτερη στην Άνδρο και την Κάλυμνο.

Η κατάσταση στο Ρέθυμνο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο πέρασαν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, προσπαθώντας να ελέγξουν τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους. Παρά τη βελτίωση της κατάστασης από το απόγευμα, ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει υψηλός, με τις επίγειες δυνάμεις σε διαρκή επιφυλακή. Το ενεργό μέτωπο βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, ενώ η κατάσταση στον Ασώματο είναι σαφώς καλύτερη. Οι φλόγες στην Αγία Παρασκευή πλησίαζαν χθες τις κατοικίες.

Με την ανατολή του ήλιου, αναμένονται και εναέρια μέσα, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Η φωτιά στον Ασώματο ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και, μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες, επεκτάθηκε, καίγοντας καλαμιές και καλλιέργειες, μέχρι να φτάσει κοντά στη Μονή Πρέβελης και στην παραλία. Παρά την καταστροφή στο φοινικόδασος της περιοχής, η Ιερά Μονή Πρέβελης διασώθηκε.

Κατάσταση στην Αχαΐα και την Πάρο

Στην Αχαΐα, η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, με το 112 να καλεί τους κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν άμεσα προς την Άρλα. Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, δήλωσε ότι το μέτωπο είναι μεγάλο και ανεξέλεγκτο, προσθέτοντας ότι «από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια». Αυτή τη στιγμή, επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και αεροσκάφη.

Αντίθετα, η κατάσταση στην Πάρο είναι πιο δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση και την πλήρη οριοθέτηση του μετώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν έχουν σημειωθεί νέες αναζωπυρώσεις εκτός της περιμέτρου της φωτιάς, ωστόσο, η κατάσταση απαιτεί συνεχείς επιχειρησιακές προετοιμασίες.

Στην Κάλυμνο, 22 πυροσβέστες επιχειρούν με έξι οχήματα, ενώ στην Άνδρο, 25 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Στην Πάρο, 62 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί με δέκα οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με προτεραιότητα την Κρήτη και την Πάρο, όπου οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς.

Στρατηγική κατάσβεσης

Ο κύριος στόχος των επιχειρήσεων είναι η πλήρης οριοθέτηση των πυρκαγιών και η αποτροπή κάθε νέας επέκτασης, καθώς οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες και απαιτούν συνεχείς προσπάθειες.