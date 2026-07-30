Εφιάλτης με το «παντοτινό χημικό»: 49 τόνοι καρκινογόνων ουσιών ρύπαιναν μια πόλη

Σοβαρές ανησυχίες για την υγεία τους βιώνουν οι κάτοικοι της Θόρντον-Κλίβλις, μιας πόλης στη βόρεια Αγγλία, μετά την αποκάλυψη εκτεταμένης ρύπανσης από το χημικό PFOA, γνωστό και ως «παντοτινό χημικό». Το PFOA χρησιμοποιούνταν για δεκαετίες σε εργοστάσιο της AGC Chemicals Europe, με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι κατανάλωναν μολυσμένα προϊόντα. Μια πρόσφατη κυβερνητική έρευνα κατέγραψε αυξημένα ποσοστά καρκίνου του νεφρού στην περιοχή.

Η 48χρονη Σαμ Χάμοντ, κάτοικος της περιοχής, περιγράφει την καθημερινότητά της, όπου για 20 χρόνια καλλιεργούσε λαχανικά και φρούτα στον κήπο της, ενώ εκτρέφει πάπιες και κότες για αυγά. Όμως, πριν από δύο χρόνια, παρατήρησε συνεργεία να λαμβάνουν δείγματα εδάφους από τους δημοτικούς λαχανόκηπους κοντά στο σπίτι της, γεγονός που την οδήγησε να εξετάσει και το δικό της έδαφος.

Σοκαριστικά ευρήματα για τα αυγά

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έλαβε τον Φεβρουάριο ήταν σοκαριστικά. Ο κήπος της ήταν μολυσμένος, με ένα μόνο αυγό πάπιας να περιέχει PFOA σε ποσότητα δέκα φορές πάνω από το ασφαλές εβδομαδιαίο όριο για έναν άνθρωπο. Η Σαμ και η οικογένειά της κατανάλωναν καθημερινά αυγά από το κοπάδι των 30 παπιών τους επί τρία χρόνια. Η ανησυχία της είναι μεγάλη, καθώς ο γιος της ρωτά συνεχώς αν οι πάπιες τους θα πεθάνουν, ενώ η ίδια δηλώνει ότι δεν κοιμάται καλά και αποφεύγει να περνά χρόνο στον κήπο της.

Ιστορικό ρύπανσης από το εργοστάσιο

Όπως αναφέρει η Daily Mail, από τη δεκαετία του 1950 έως το 2012, το εργοστάσιο απελευθέρωσε στην ατμόσφαιρα 49 τόνους υπερφθοροοκτανοϊκού οξέος (PFOA) μέσω των καμινάδων του. Το PFOA δεν διασπάται φυσικά στο περιβάλλον και έχει συνδεθεί με καρκινογόνες επιδράσεις. Η χρήση του έχει πλέον απαγορευτεί διεθνώς.

Η ιστορία του εργοστασίου χρονολογείται από τη δεκαετία του 1890, αρχικά ως μονάδα της United Alkali, στη συνέχεια της Imperial Chemical Industries και, από το 1999, της AGC. Στις εγκαταστάσεις παράγονταν προϊόντα που περιλάμβαναν την ένωση Teflon, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σε αντικολλητικά σκεύη.

Έρευνες και καταγγελίες

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το δημοσίευμα, η AGC Chemicals Europe χρηματοδότησε έρευνα για το PFOA από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όπου πίθηκοι που έλαβαν την ουσία εμφάνισαν αύξηση του βάρους του ήπατος και αρκετοί πέθαναν. Παρά τα αποτελέσματα, η χρήση του PFOA συνεχίστηκε για περίπου μια ακόμη δεκαετία, με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι η μελέτη δεν παρείχε επαρκή στοιχεία για τον κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Αυξημένα περιστατικά καρκίνου

Μια πρόσφατη πολυυπηρεσιακή έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό της βρετανικής κυβέρνησης κατέγραψε δύο περιοχές σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από το εργοστάσιο με υψηλότερα από τα αναμενόμενα ποσοστά καρκίνου του νεφρού. Στην πρώτη περιοχή εντοπίστηκαν 14 περιστατικά την περίοδο 2003-2022, ενώ στη δεύτερη καταγράφηκαν 17 περιστατικά. Ιχνη του PFOA βρέθηκαν σε 71 ακίνητα κοντά στο εργοστάσιο, με επτά από αυτά να χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου.

Ο Νταν Μίντλετον, ανώτερος λέκτορας περιβαλλοντικής επιδημιολογίας του καρκίνου στο Πανεπιστήμιο Κουίνς του Μπέλφαστ, επισημαίνει ότι ο καρκίνος του νεφρού σχετίζεται άμεσα με την έκθεση στο PFOA. Ωστόσο, η κυβερνητική έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περιστατικά ήταν γεωγραφικά διασκορπισμένα και δεν δικαιολογούν περαιτέρω έρευνα.

Αιτήματα των κατοίκων

Οι κάτοικοι της Θόρντον-Κλίβλις εκφράζουν έντονη ανησυχία για την υγεία τους και την αξία των ακινήτων τους. Ο Πολ Τζάκμαν αναφέρει ότι ο παππούς του πέθανε από καρκίνο του προστάτη, νόσο που συνδέεται με το PFOA, και ζητά καθαρισμό της περιοχής και αποζημιώσεις.