Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει την Πάκσι με γκολ του Ραστόντερ στο 85′, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948.

Δραματική εξέλιξη στον αγώνα

Η ομάδα του Παναθηναϊκού βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι «πράσινοι» επιχείρησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους από νωρίς, όμως οι Ούγγροι απείλησαν με δύο κεφαλιές του Παπ στο πρώτο 20λεπτο, με την πρώτη στο 9′ να φεύγει λίγο άουτ και τη δεύτερη στο 20′ να απαιτεί την επέμβαση του Πένια, ο οποίος παραχώρησε κόρνερ.

Η Πάκσι ήταν πιο επικίνδυνη στο πρώτο μέρος, με τον Παναθηναϊκό να καταγράφει την πρώτη του ευκαιρία στο 23′ με τον Αντίνο, που έστειλε τη μπάλα άουτ. Στο 27′, ο ίδιος παίκτης προσπάθησε ξανά, αλλά ο Κόβατσικ έκανε σπουδαία επέμβαση.

Γκολ και ανατροπές

Το σκορ άλλαξε στο 35′, όταν μετά από σέντρα από δεξιά, η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα και ο Πέτο με δυνατό σουτ εντός περιοχής νίκησε τον Πένια, κάνοντας το 0-1. Ωστόσο, οι «πράσινοι» αντέδρασαν άμεσα και ισοφάρισαν στο 44′, με τον Γιάγκουσιτς να στέλνει τη μπάλα στο «παραθυράκι» για το 1-1.

Στην επανάληψη, ο Ντε Φράι πλησίασε στο 47′ να σκοράρει, αλλά η άμυνα απομάκρυνε τη μπάλα στη γραμμή. Στο 57′, η Πάκσι σκόραρε ξανά, όταν ο Γκιόρφι με σουτ από κοντά έγραψε το 1-2, ψυχραίνοντας το ΟΑΚΑ.

Η λύτρωση στο φινάλε

Ο Νίστρουπ αντέδρασε άμεσα, πραγματοποιώντας αλλαγές για να ενισχύσει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Παρά τις προσπάθειες, οι «πράσινοι» δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν ευκαιρίες και ο χρόνος κυλούσε. Στο 85′, ήρθε η λύτρωση από τον Ραστόντερ, ο οποίος, μετά από κεφαλιά-πάσα του Ντε Φράι, εκτέλεσε από κοντά τον Κόβατσικ, φέρνοντας το σκορ στο 2-2 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση για την ομάδα του.

Συνθέσεις

**Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ):** Πένια, Ντε Φράι, Τουμπά (60′ Φαν Ντρόνγκελεν), Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν (75′ Τσιριβέγια), Γιάγκουσιτς (66′ Ραστόντερ), Ζαρουρί (60′ Πελίστρι), Αντίνο (75′ Ταμπόρδα), Τεττέη.

**Πάκσι:** Κόβατσικ, Βας, Σαμπό, Ζέκε, Γκιόρφι (85′ Μπάλογκ), Λάπου (46′ Λένζερ), Παπ, Γουίντεκερ, Χόρβατ (72′ Τοτ), Πέτο (72′ Γκιούρκιτς), Σάλαϊ (72′ Μπόντε).