Ιταλία: 8 νεκροί από τις πλημμύρες στο νησί Ίσκια

Οκτώ νεκρούς και τεράστιες καταστροφές άφησε πίσω της η νεροποντή που έπληξε το νησί Ίσκια στην Ιταλία

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό υποδομών, Ματέο Σαλβίνι, μέχρι αυτή την στιγμή ο απολογισμός από τις πλημμύρες και νεροποντές που έπληξαν το νησί Ίσκια, είναι οκτώ νεκροί. Συνεχίζονται, παράλληλα, οι προσπάθειες των πυροσβεστών, προς εντοπισμό άλλων πέντε αγνοουμένων. Το νησί παραμένει απομονωμένο, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν δεκάδες αυτοκίνητα και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές, σε τουλάχιστον δέκα σπίτια, μέρος των οποίων έχει καταρρεύσει. Τριάντα οικογένειες δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, ενώ σήμερα το πρωί εκκενώθηκε ξενοδοχείο στο οποίο βρίσκονταν δεκάδες τουρίστες.

Scenes of devastation in #Casamicciola on the Italian island of #Ischia after a landslide at dawn today following heavy rain.pic.twitter.com/X929FUZaIq