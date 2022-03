Πούτιν: Οι κυρώσεις της Δύσης ισοδυναμούν με κήρυξη πολέμου - Η Ουκρανία ίσως πάψει να είναι κράτος

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία μπορεί να χάσει την κρατική της υπόσταση και δηλώνει ότι οι κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας ισοδυναμούν με κήρυξη πολέμου.

Σε δηλώσεις του που προβληθηκαν από τα ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα θεωρήσει αντίπαλη οποιαδήποτε χώρα επιχειρήσει να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία -αίτημα που προβάλλει μετ' επιτάσεως το Κίεβο αλλά το ΝΑΤΟ έχει απορρίψει.

Η τρέχουσα ηγεσία πρέπει να καταλάβει ότι εάν συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει, ρισκάρει το μέλλον της κρατικής υπόστασης της Ουκρανίας, είπε συγκεκριμένα ο Ρώσος πρόεδρος σε μια συνάντηση στη Μόσχα σήμερα, Σάββατο, σύμφωνα με τους New York Times. Εάν συμβεί αυτό, εκείνοι θα έχουν την ευθύνη, συμπλήρωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επιπλέον ότι όλα οδεύουν βάσει σχεδίου στην Ουκρανία και ότι ο ρωσικός στρατός θα εκπληρώσει τους στόχους του στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα πρέπει να υπερασπιστεί τους ρωσόφωνους στα ανατολικά της Ουκρανίας καθώς και τα δικά της συμφέροντα.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι στόχος της Ρωσίας είναι η αποστρατιωτικοποίηση και η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Χαρακτηριστικά, τόνισε ότι οι «νεοναζί κρύβονται πίσω από τους αμάχους» στην Ουκρανία.

«Όλα οδεύουν βάσει σχεδίου στην Ουκρανία και ότι ο ρωσικός στρατός θα εκπληρώσει τους στόχους του στο πλαίσιο της “ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης”», πρόσθεσε μεταξύ άλλων και σημείωσε ότι «εμείς δεν κάνουμε ήρωες αυτούς που συνεργάζονται με τους ναζί».

Σύμφωνα με τον Πούτιν «οι ναζί έχουν συγκεντρώσει 6.000 αμάχους στο σταθμό του Χάρκοβο» και «οι δυτικοί κάνουν το άσπρο-μαύρο». Μάλιστα, σύμφωνα με τους nytimes.com, δήλωσε ότι «η τρέχουσα ηγεσία πρέπει να καταλάβει ότι εάν συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει, ρισκάρει το μέλλον της κρατικής υπόστασης της Ουκρανίας. Εάν συμβεί αυτό, εκείνοι θα έχουν την ευθύνη».

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα θεωρήσει αντίπαλη οποιαδήποτε χώρα επιχειρήσει να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, αίτημα που προβάλλει μετ' επιτάσεως το Κίεβο αλλά το ΝΑΤΟ έχει απορρίψει. «Θα θεωρήσουμε οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση, ως συμμετοχή στην ένοπλη σύγκρουση οποιασδήποτε χώρας το έδαφος της οποίας, θα δημιουργούσε απειλή για τους στρατιώτες μας», είπε για μια πιθανή «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το έδαφος της Ουκρανίας».

«Θα θεωρήσουμε οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση, ως συμμετοχή στην ένοπλη σύγκρουση οποιασδήποτε χώρας το έδαφος της οποίας, θα δημιουργούσε απειλή για τους στρατιώτες μας», είπε για μια πιθανή «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το έδαφος της Ουκρανίας».

Τόνισε επίσης ότι δεν σκοπεύει να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στη Ρωσία.

Συνέχισε λέγοντας ότι η ρωσική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνομιλίες με εταιρείες μίσθωσης αεροσκαφών για την επίλυση πιθανών ζητημάτων που συνδέονται με τις κυρώσεις της Δύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νωρίτερα, η κρατική αεροπορική αρχή της Ρωσίας συνέστησε στις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες με ξένο μισθωμένο αεροσκάφος να αναστείλουν τις πτήσεις επιβατών και φορτίου από τη Ρωσία στο εξωτερικό, από τις 6 Μαρτίου και από ξένες χώρες προς τη Ρωσία από τις 8 Μαρτίου, για να αποφευχθεί η πιθανή κατάσχεσή τους.

Στον αέρα η απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη - Δραματικές εξελίξεις και αλληλοκατηγορίες

President Vladimir Putin of Russia said on Saturday that Ukraine might lose its statehood in his first extended remarks since the start of the war. "If that happens, they will have to be blamed for that," he said.



Follow live updates: https://t.co/w1EEaYQZqg