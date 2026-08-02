Άνω Λιόσια: Άγρια δολοφονία 72χρονου – Εντοπίστηκε νεκρός στο πίσω κάθισμα, στο στόχαστρο γυναίκα και το περιβάλλον του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τη στυγερή δολοφονία ενός 72χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του, σε παράδρομο στα Άνω Λιόσια. Τα ευρήματα των Αρχών και του ιατροδικαστή επιβεβαιώνουν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, αποκαλύπτοντας μια υπόθεση με ιδιαίτερο μένος.

Πολλαπλά τραύματα από λοστό ή πέτρα – Μεταφέρθηκε η σορός

Τον άτυχο 72χρονο εντόπισαν στελέχη της Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια περιπολίας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πίσω κάθισμα του οχήματος, φέροντας εμφανή και πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα αλλά και στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση από τον ιατροδικαστή, τα τραύματα προκλήθηκαν από θλων αντικείμενο, όπως λοστό ή πέτρα, γεγονός που μαρτυρά έντονο μένος από πλευράς του δράστη ή των δραστών. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο θάνατός του είχε επέλθει αρκετές ώρες πριν από τον εντοπισμό του, πιθανόν ακόμη και από την προηγούμενη ημέρα.

Παράλληλα, τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι η δολοφονία δεν διαπράχθηκε στο σημείο όπου βρέθηκε το όχημα, αλλά η σορός μεταφέρθηκε εκεί εκ των υστέρων.

Στο επίκεντρο των ερευνών γυναίκα και το περιβάλλον του θύματος

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, η οποία αποκλείει την περιοχή και συλλέγει στοιχεία. Οι έρευνες των Αρχών εστιάζουν στο στενό και ευρύτερο περιβάλλον του 72χρονου, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι τελευταίες κινήσεις, οι επαφές του, καθώς και τυχόν προσωπικές ή οικονομικές διαφορές.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. έχει μπει μια γυναίκα, χρήστρια ουσιών, η οποία φέρεται να είχε επαφές με το θύμα και ανοιχτούς λογαριασμούς με άτομα της κοινότητας των Ρομά. Οι αστυνομικοί την αναζητούν προκειμένου να λάβουν κατάθεση.

Καθοριστικό ρόλο για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών, του ακριβούς χρόνου και της αιτίας θανάτου αναμένεται να διαδραματίσει η νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.