Σε πεδίο έντονης διπλωματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Μετά την αθρόα εισροή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο, η Μαδρίτη προχώρησε στην εγκατάσταση θαλάσσιου φράγματος περιορισμού, ενώ παράλληλα 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν την εσπευσμένη σύγκληση έκτακτης συνόδου των υπουργών Εσωτερικών.

Τοποθέτηση πλωτού φράγματος στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ

Για να ανακόψει τις μεταναστευτικές ροές, η ισπανική αστυνομία ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου (1/8) την τοποθέτηση πλωτού φουσκωτού φράγματος μήκους 500 μέτρων στα θαλάσσια σύνορα με το Μαρόκο:

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Το φράγμα στηρίζεται σε σημαδούρες, εξέχει 30 έως 70 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού και εκτείνεται έως και ένα μέτρο κάτω από αυτήν.

Το φράγμα στηρίζεται σε σημαδούρες, εξέχει 30 έως 70 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού και εκτείνεται έως και ένα μέτρο κάτω από αυτήν. Επιχειρησιακή δυνατότητα: Διαθέτει ειδικό άνοιγμα ώστε να επιτρέπεται η διέλευση των σκαφών της ακτοφυλακής για περιπολίες.

Διαθέτει ειδικό άνοιγμα ώστε να επιτρέπεται η διέλευση των σκαφών της ακτοφυλακής για περιπολίες. Σημείο τοποθέτησης: Εγκαταστάθηκε στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, ένα από τα κύρια περάσματα εισόδου.

Εγκαταστάθηκε στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, ένα από τα κύρια περάσματα εισόδου. Αποκατάσταση της τάξης: Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε από τη Θέουτα ότι οι μηδενικές διελεύσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας επιβεβαιώνουν την αποκατάσταση της τάξης, αν και οι ενισχυμένες στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή.

Τραγικός απολογισμός και διακίνηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ισπανικών αρχών, η μαζική απόπειρα εισόδου είχε βαρύ φόρο αίματος:

Απώλειες ζωών : Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα, είτε από πνιγμό είτε λόγω συνωστισμού στον κυματοθραύστη. Οι αναφορές των αρχών ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ 67 και 86 ατόμων.

: Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα, είτε από πνιγμό είτε λόγω συνωστισμού στον κυματοθραύστη. Οι αναφορές των αρχών ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ 67 και 86 ατόμων. Μεγέθη εισροών : Από την Πέμπτη πέρασαν στη Θέουτα 50.000 έως 60.000 άτομα. Περισσότεροι από 48.000 εξ αυτών επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ωρών.

: Από την Πέμπτη πέρασαν στη Θέουτα 50.000 έως 60.000 άτομα. Περισσότεροι από 48.000 εξ αυτών επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ωρών. Κατηγορίες κατά διακινητών: Ο Γκράντε-Μαρλάσκα κατηγόρησε τα δίκτυα λαθρεμπορίας ανθρώπων για εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων, διασπείροντας παραπλανητικές ερμηνείες πρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας σχετικά με τις επαναπροωθήσεις στη θάλασσα.

Διχασμός στην ΕΕ, αναστολή Σένγκεν και αίτημα για έκτακτη σύνοδο

Η κρίση στη Θέουτα προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Επιστολή 22 κρατών-μελών: Με πρωτοβουλία 22 κυβερνήσεων (με εξαίρεση την Πορτογαλία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία), εστάλη επιστολή προς την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή έκτακτης τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εσωτερικών τη Δευτέρα.

Με πρωτοβουλία 22 κυβερνήσεων (με εξαίρεση την Πορτογαλία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία), εστάλη επιστολή προς την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή έκτακτης τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εσωτερικών τη Δευτέρα. Αντιδράσεις και αναστολή Σένγκεν : Αρκετές χώρες επέκριναν τη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, προχώρησε στην αναστολή της συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

: Αρκετές χώρες επέκριναν τη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, προχώρησε στην αναστολή της συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Η απάντηση Σάντσεθ: Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, συμφώνησε με τη διεξαγωγή της συνόδου, στηλιτεύοντας παράλληλα τις φωνές που ζήτησαν τον αποκλεισμό της χώρας του από τη ζώνη Σένγκεν, κάνοντας λόγο για «εγωιστική, πολωτική και παράνομη αντίδραση».

Εσωτερική πολιτική κριτική

Στο εσωτερικό της Ισπανίας, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, رحαιρετισσε την απόφαση για την τοποθέτηση του πλωτού φράγματος, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν είχε προνοήσει να το κατασκευάσει πριν εκδηλωθούν οι μαζικές διελεύσεις.