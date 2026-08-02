Αυτοκινητόδρομος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ: Η απόφαση του βασιλιά του Μαρόκου που προκαλεί αντιδράσεις

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και διπλωματικής ευγνωμοσύνης προχώρησε το Μαρόκο, καθώς με απόφαση του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ΄, ο μεγαλύτερος οδικός άξονας της Αφρικής φέρει πλέον το όνομα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για την εθνική οδό ταχείας κυκλοφορίας Τιζνίτ-Ντάχλα, η οποία συνδέει τον νότο της χώρας με τη διαφιλονικούμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας, και μετονομάστηκε επίσημα σε «Αυτοκινητόδρομο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Το παρασκήνιο της βασιλικής απόφασης

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο μέσω επιστολής του Μαροκινού μονάρχη με ημερομηνία 2 Ιουλίου, την οποία δημοσιοποίησε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ΄ εξήγησε πως η ονοματοδοσία αποτελεί μια «μαρτυρία φιλίας και ειρήνης» και έναν τρόπο για να ευχαριστήσει προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ για την «ιστορική αναγνώριση της κυριαρχίας του Μαρόκου στη Σαχάρα», η οποία έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2020.

Τότε, η Ουάσιγκτον είχε υποστηρίξει το μαροκινό σχέδιο για χορήγηση αυτονομίας υπό την κυριαρχία του Ραμπάτ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων του Μαρόκου με το Ισραήλ.

Η αντίδραση Τραμπ και η αμερικανική στήριξη

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε με θερμά λόγια μέσω της πλατφόρμας Truth Social, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την τιμή αυτή:

«Ευχαριστώ την βασιλική υψηλότητά του Μοχάμεντ ΣΤ΄. Τι τεράστια τιμή! Ανυπομονώ να διανύσω κάποια μέρα όλο το μήκος αυτού του αυτοκινητοδρόμου, ελπίζω πως θα γίνει σύντομα.»

Παράλληλα, σε επιστολή του προς τον βασιλιά με αφορμή την 27η επέτειο από την ανάρρησή του στον θρόνο, ο κ. Τραμπ επανέλαβε την άνευ όρων υποστήριξή του, υπογραμμίζοντας πως η μαροκινή πρόταση αποτελεί «τη μοναδική βάση για μια δίκαιη και διαρκή λύση» στο ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας.

Το γιγαντιαίο έργο των 850 εκατομμυρίων ευρώ

Ο «Αυτοκινητόδρομος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» είναι η μεγαλύτερη οδική υποδομή σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο:

Συνολικό Μήκος: 1.055 χιλιόμετρα.

1.055 χιλιόμετρα. Διαδρομή: Ξεκινά από την Τιζνίτ, περνά από τη Λααγιούν (στην καρδιά της Δυτικής Σαχάρας) και καταλήγει στη Ντάχλα, κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού.

Ξεκινά από την Τιζνίτ, περνά από τη Λααγιούν (στην καρδιά της Δυτικής Σαχάρας) και καταλήγει στη Ντάχλα, κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού. Προϋπολογισμός: Το κόστος του έργου υπολογίζεται σε σχεδόν 850 εκατομμύρια ευρώ.

Το ιστορικό της διαμάχης στη Δυτική Σαχάρα

Η Δυτική Σαχάρα υπήρξε ισπανική αποικία έως το 1975. Έκτοτε, η αχανής αυτή περιοχή της ερήμου —πλούσια σε φωσφορικά άλατα και με εξαιρετικά αλιευτικά πεδία— ελέγχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από το Μαρόκο.

Ωστόσο, για περισσότερο από μισό αιώνα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμάχη με το Μέτωπο Πολισάριο, που υποστηρίζεται από την Αλγερία και διεκδικεί την ανεξαρτησία της περιοχής, ενώ ο ΟΗΕ εξακολουθεί να την κατατάσσει στις «μη αυτοδιοικούμενες περιοχές».