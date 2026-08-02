Πέθανε ο τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης: Ένας θρύλος του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού

Η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Ξανθάκη, σε ηλικία 82 ετών, έχει βυθίσει σε πένθος το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ο γιος του, Βασίλης, ανακοίνωσε την απώλεια μέσω των κοινωνικών δικτύων, ενημερώνοντας παράλληλα για την ημέρα και τον τόπο της εξοδίου ακολουθίας.

Ανακοίνωση του γιου του

Στην ανάρτησή του, ο Βασίλης Ξανθάκης έγραψε: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα Δημήτρη Ξανθάκη που έφυγε από την ζωή σήμερα 2 Αυγούστου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 στις 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Δάσος Χαϊδαρίου. Θα ακολουθήσει η ταφή στα Διγελιώτικα Αιγίου.»

Μια πλούσια καριέρα

Ο Δημήτρης Ξανθάκης γεννήθηκε το 1944 στον Πειραιά και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στο τραγούδι στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Το 1962, κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, η οποία περιλάμβανε τρία κομμάτια με δική του μουσική.

Με μια καριέρα που διήρκεσε πάνω από τέσσερις δεκαετίες, ο Ξανθάκης υπηρέτησε πιστά το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, κερδίζοντας την εκτίμηση του κοινού για τη χαρακτηριστική του φωνή και την ερμηνευτική του ικανότητα. Πολλοί τον θεωρούσαν έναν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ερμηνευτικής σχολής του Στέλιου Καζαντζίδη.

Δισκογραφία και επιτυχίες

Στη διάρκεια της μακράς δισκογραφικής του πορείας, ξεχώρισαν κομμάτια όπως τα «Μια λεπτομέρεια», «Δεν είσαι αγάπη» και «Το ένα ποτήρι πάνω στ’ άλλο». Ιδιαίτερη απήχηση είχε και η συλλογή «Εγώ Μπεκρής – 36 Επιτυχίες», η οποία περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αγαπημένες ερμηνείες του.