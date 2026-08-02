Τραγωδία στην Ψάθα: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων Bell

Τραγική κατάληξη είχε η αεροπορική οδηγική τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026) στην περιοχή της Ψάθας στη Δυτική Αττική. Δύο μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα εν ώρα κατασβετικών επιχειρήσεων στη μεγάλη φωτιά των Μεγάρων και της Αττικοβοιωτίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και ακόμη δύο να τραυματιστούν.

Δύο νεκροί και δύο τραυματίες – Η επιχείρηση διάσωσης

Στα δύο ελικόπτερα, τα οποία είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα (δύο Έλληνες συντονιστές και δύο αλλοδαποί κυβερνήτες).

Μετά τη σύγκρουση και την απώλεια επικοινωνίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή, υπό τον συντονισμό του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια.

Από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης:

Δύο μέλη των πληρωμάτων ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους (ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος) και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Δύο μέλη εντοπίστηκαν σώα και σε καλή κατάσταση. Αναμένεται η μεταφορά τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ).

Στο σημείο αναπτύχθηκε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρούς και διασώστες, καθώς και τέσσερα ασθενοφόρα.

Στο ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους οι έρευνες

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ισχυρό θόρυβο πριν από την πτώση των δύο εναέριων μέσων.

Πηγές από την εταιρεία που είχε μισθώσει τα δύο ελικόπτερα Bell αναφέρουν ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι αυτό του ανθρώπινου λάθους, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις τεχνικής βλάβης.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της πολύνεκρης τραγωδίας διερευνώνται αρμοδίως από τις αρμόδιες αρχές.

Η επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

«Συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».