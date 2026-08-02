Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε.

Ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής και χάλκινος ολυμπιονίκης του Παρισιού πραγματοποίησε μια επιβλητική κούρσα στον τελικό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα και δείχνοντας πως βάζει γερές βάσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Κυρίαρχος από την αρχή μέχρι το φινάλε

Ο Γκαϊδατζής έδειξε τις διαθέσεις του από τα πρώτα μέτρα του αγώνα. Κάνοντας εξαιρετική εκκίνηση, πήρε αμέσως το προβάδισμα απέναντι στον βασικό του αντίπαλο, τον Γερμανό Φάμπιο Κρες, και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, διατήρησε ασφαλές προβάδισμα και τερμάτισε πρώτος χωρίς να απειληθεί, πανηγυρίζοντας έξαλλα την κατάκτηση της πρώτης θέσης κατά τη διάρκεια της απονομής των μεταλλίων.

Η τελική κατάταξη των μεταλλίων

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 06:50.92, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γερμανό Φάμπιο Κρες και στην τρίτη τον Ουκρανό Ιγκόρ Κμάρα.

1. Πέτρος Γκαϊδατζής (Ελλάδα): 06:50.92

2. Φάμπιο Κρες (Γερμανία): 06:54.63

3. Ιγκόρ Κμάρα (Ουκρανία): 06:56.80