Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, καθώς οι έρευνες της ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil) στα ανοικτά των ακτών φέρνουν φρικτά ευρήματα στη δημοσιότητα. Την ίδια στιγμή, η κρίση αυτή φέρνει στο προσκήνιο το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο και τις ισχυρές στρατηγικές σχέσεις που διατηρεί το Ραμπάτ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μακάβριος απολογισμός στη θάλασσα της Θέουτα

Σύμφωνα με το ισπανικό δημόσιο δίκτυο RTVE, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Μαρόκο.

67 σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τη θαλάσσια περιοχή.

Πάνω από 200 πτώματα εκτιμάται ότι μπορεί να ανασυρθούν συνολικά, με τις τοπικές αρχές να διαμορφώνουν εκτάκτως ειδικούς χώρους υποδοχής.

50.000 μετανάστες υπολογίζεται ότι εισήλθαν στη Θέουτα μέσα σε λίγες ημέρες, εκ των οποίων οι περισσότεροι επέστρεψαν οικειοθελώς, προκαλώντας ωστόσο σφοδρές αντιδράσεις και κριτική από ηγέτες της ΕΕ προς τη Μαδρίτη.

Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επικρατεί σχετική ηρεμία, ενώ συνεργεία τοποθετούν σημαδούρες για τη δημιουργία πλωτού φράγματος.

Το γεωπολιτικό παρασκήνιο: Η στρατηγική συμμαχία Ουάσιγκτον – Ραμπάτ

Όπως αποκαλύπτει ανάλυση της εφημερίδας El Diario, η μεταναστευτική πίεση στη Θέουτα εκδηλώνεται σε μια περίοδο που το Μαρόκο ενισχύει θεαματικά τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ, ιδίως υπό τη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

1. Δυτική Σαχάρα και Συμφωνίες του Αβραάμ

Το 2020 το Μαρόκο προσχώρησε στις Συμφωνίες του Αβραάμ, εξομαλύνοντας τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Ως αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ αναγνώρισαν επίσημα τη μαροκινή κυριαρχία στη Δυτική Σαχάρα – μια θέση που επιβεβαιώθηκε εκ νέου φέτος μέσω επιστολής του Αμερικανού Προέδρου προς τον Βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ κατά την Ημέρα του Θρόνου.

2. Στρατιωτικός εξοπλισμός και άμυνα

Το Μαρόκο αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο αγοραστή αμερικανικών όπλων στην Αφρική:

Την περίοδο 2021-2025, το 60% των εισαγωγών βαρέος οπλισμού της χώρας προήλθε από τις ΗΠΑ (SIPRI).

Ενεργές στρατιωτικές συμφωνίες ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνουν προηγμένα συστήματα όπως οι πύραυλοι HIMARS.

Κάθε χρόνο συνδιοργανώνεται η μεγάλη διακλαδική άσκηση African Lion.

3. Φωσφορικά πετρώματα και ενέργεια

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), το Μαρόκο κατέχει το 70% των παγκόσμιων αποθεμάτων φωσφορικών πετρωμάτων (κρίσιμη πρώτη ύλη για λιπάσματα και μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων), γι' αυτό και εξαιρέθηκε από τους γενικούς αμερικανικούς δασμούς. Παράλληλα, το Ραμπάτ διεκδικεί αμερικανικά κεφάλαια για τον γιγαντιαίο αγωγό φυσικού αερίου Νιγηρίας-Μαρόκου-Ευρώπης, μήκους 6.800 χιλιομέτρων.