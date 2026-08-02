Μακελειό σε φαστ φουντ στις ΗΠΑ: Νεαρός άνοιξε πυρ, τουλάχιστον τρεις νεκροί

Κόσμος
Μακελειό σε φαστ φουντ στις ΗΠΑ: Νεαρός άνοιξε πυρ, τουλάχιστον τρεις νεκροί

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες, Σάββατο, σε εστιατόριο αλυσίδας φαστ φουντ στην πολιτεία Άινταχο, όταν νεαρός ένοπλος μπήκε στο κατάστημα και άρχισε να πυροβολεί, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς. Η αστυνομία δεν έχει δώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων μέχρι στιγμής.

Ο δράστης, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, επιτέθηκε σε υποκατάστημα της αλυσίδας χάμπουργκερ In-N-Out, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τουίν Φολς, Μάθιου Χιξ. Σύμφωνα με τον κ. Χιξ, η σκηνή ήταν «πολύ χαοτική» και οι αρχές συνεχίζουν να προσπαθούν να καταγράψουν πόσοι άνθρωποι έχουν χτυπηθεί.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τουίν Φολς, Τζος Πάλμερ, ανέφερε στο NBC News ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι δύο έχουν τραυματιστεί, χωρίς να είναι σαφές αν ο δράστης περιλαμβάνεται σε αυτούς τους αριθμούς.

 

 

Βίντεο από το περιστατικό

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν τον νεαρό να κρατά τουφέκι εφόδου μπροστά από το εστιατόριο In-N-Out. Σε άλλο βίντεο, πάνω από δέκα άνθρωποι φαίνονται να βγαίνουν τρέχοντας πανικόβλητοι από το κατάστημα.

Η Τουίν Φολς, με πληθυσμό περίπου 56.000 κατοίκων, βρίσκεται στο νότιο Άινταχο, περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Σολτ Λέικ Σίτι.

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