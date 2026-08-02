Μακελειό σε φαστ φουντ στις ΗΠΑ: Νεαρός άνοιξε πυρ, τουλάχιστον τρεις νεκροί

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες, Σάββατο, σε εστιατόριο αλυσίδας φαστ φουντ στην πολιτεία Άινταχο, όταν νεαρός ένοπλος μπήκε στο κατάστημα και άρχισε να πυροβολεί, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς. Η αστυνομία δεν έχει δώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων μέχρι στιγμής.

Ο δράστης, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, επιτέθηκε σε υποκατάστημα της αλυσίδας χάμπουργκερ In-N-Out, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τουίν Φολς, Μάθιου Χιξ. Σύμφωνα με τον κ. Χιξ, η σκηνή ήταν «πολύ χαοτική» και οι αρχές συνεχίζουν να προσπαθούν να καταγράψουν πόσοι άνθρωποι έχουν χτυπηθεί.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τουίν Φολς, Τζος Πάλμερ, ανέφερε στο NBC News ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι δύο έχουν τραυματιστεί, χωρίς να είναι σαφές αν ο δράστης περιλαμβάνεται σε αυτούς τους αριθμούς.

Multiple People Killed in Shooting at Twin Falls In-N-Out Burger, Suspect Dead



Twin Falls, Idaho - on August 1, 2026, a shooting at the In-N-Out Burger at 1965 Blue Lakes Boulevard North in Twin Falls, Idaho, left multiple people dead and others injured, according to the Twin… pic.twitter.com/Z55pbOxcC7 — Police Incidents (@PoliceIncident) August 2, 2026

Multiple people killed in #Idaho restaurant shooting, suspected shooter dead pic.twitter.com/fNQtzpTLpQ — CGTN (@CGTNOfficial) August 2, 2026

Βίντεο από το περιστατικό

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν τον νεαρό να κρατά τουφέκι εφόδου μπροστά από το εστιατόριο In-N-Out. Σε άλλο βίντεο, πάνω από δέκα άνθρωποι φαίνονται να βγαίνουν τρέχοντας πανικόβλητοι από το κατάστημα.

Η Τουίν Φολς, με πληθυσμό περίπου 56.000 κατοίκων, βρίσκεται στο νότιο Άινταχο, περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Σολτ Λέικ Σίτι.