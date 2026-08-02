Δραματικές ώρες εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας στη Δυτική Αττική, καθώς το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026) δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στα Μέγαρα και την Αττικοβοιωτία συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν.

Η σύγκρουση προκάλεσε αμέσως συναγερμό στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ενώ από τη ζωντανή εικόνα που μετέδωσε η ΕΡΤ, στο σημείο της πτώσης διακρίνονταν πυκνοί μαύροι καπνοί.

Γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης – Η κατάσταση των πληρωμάτων

Αμέσως μετά το συμβάν κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για τον εντοπισμό και τη διάσωση των πληρωμάτων.

Αρχικά υπήρξε διακοπή επικοινωνίας με το ένα εκ των δύο ελικοπτέρων, ενώ ο πιλότος του πρώτου κατάφερε να επικοινωνήσει με το κέντρο, επιβεβαιώνοντας πως το πλήρωμά του ήταν ασφαλές.

Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις διάσωσης κατάφεραν να εντοπίσουν και τα μέλη του δεύτερου πληρώματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη του ενός πληρώματος φέρουν τραυματισμούς, ενώ αναμένεται η επίσημη εκτίμηση για την κατάσταση της υγείας των μελών του δεύτερου ελικοπτέρου.

Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Για το βαρύ περιστατικό, το Πυροσβεστικό Σώμα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, αναφέροντας τα εξής:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη».