Η επικίνδυνη πρόκληση στο Tiktok που οδήγησε έναν 11χρονο στο χειρουργείο

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα αγόρι 11χρονών, όταν δοκίμασε μία πολύ επικίνδυνη και «φονική», όπως χαρακτηρίζεται, πρόκληση στο TikΤok.

Ο μικρός Ellis Tripp από την Αγγλία κατάπιε κάτι μαγνητικές μπαλίτσες, όταν αποδέχτηκε την πρόκληση που θέλει νεαρούς να παριστάνουν πως έχουν τρυπήσει τις γλώσσες τους.

Ο 11χρονος έβαλε τους μαγνήτες πάνω και κάτω από τη γλώσσα του, κατάπιε όμως πέντε από αυτούς, με την 31χρονη μητέρα του Amy Clarke να δηλώνει πως η πρόκληση του TikTok «θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει».

Ο μικρός υποβλήθηκε σε δύο επείγουσες εγχειρίσεις, παραμένει ωστόσο στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, παλεύοντας με τη μόλυνση.

Η viral πρόκληση έχει να κάνει με το τρύπημα της γλώσσας, παιδιά καμώνονται πως έχουν σκουλαρίκια στη γλώσσα τοποθετώντας μαγνητικές μπαλίτσες πάνω και κάτω από τη γλώσσα τους.

Ο Ellis κατάπιε όμως τις «Magneto Balls» και ένιωθε αδιάθετος για μία ολόκληρη βδομάδα, πριν μπει εσπευσμένα για χειρουργείο στο Μπέρμιγχαμ την περασμένη Τετάρτη.

Οι γιατροί εντόπισαν τα μαγνητάκια και προβληματίστηκαν από το μέγεθος της βλάβης που είχαν προκαλέσει στον οργανισμό του παιδιού. Αφαίρεσαν 3 από τις 5 μπάλες και ο μικρός υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση το Σάββατο, για την αφαίρεση και των άλλων δύο.

«Σας παρακαλώ μιλήστε στα παιδιά σας και πείτε τους πόσο επικίνδυνες είναι αυτά. Τα Magneto Beads είναι φονικά αν τις καταπιείς», έγραψε η μητέρα του στο Facebook…

