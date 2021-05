Θρίλερ στον αέρα σε πτήση από Αθήνα με Λευκορώσο αντιφρονούντα

Σε αναγκαστική προσγείωση φέρονται να υποχρέωσαν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση μεταξύ Ελλάδας και Λιθουανίας οι αρχές της Λευκορωσίας, κατά πληροφορίες σε συνεργασία με Ρώσους πράκτορες, με πρόσχημα τρομοκρατικό κίνδυνο, ώστε να προβούν στη σύλληψη αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου που επέβαινε σε αυτό.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, πτήση της Ryanair που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών με προορισμό την πρωτεύουσα της Λιθουανίας Βίλνιους υποχρεώθηκε από τις αρχές της Λευκορωσίας να κάνει… μεταβολή και ενώ κινείτο βόρεια να στραφεί νοτιοανατολικά ώστε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της λευκορωσικής πρωτεύουσας, του Μινσκ.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι αρχές επικαλέστηκαν λόγους καταπολέμησης της τρομοκρατίας για να υποχρεώσουν το αεροσκάφος σε αλλαγή πορείας και προσγείωση, ενώ σκοπός τους ήταν η σύλληψη ενός από τους επιβάτες, του Λευκορώσου δημοσιογράφου Ραμάν Προτασέβιτς, ιδρυτή του ενημερωτικού δικτύου στο Ίντερνετ με την ονομασία NEXTA.

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today.https://t.co/rnUpiqOjch



According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM