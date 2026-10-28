Η Αθήνα τιμά την 28η Οκτωβρίου με μαθητική παρέλαση και επίσημες εκδηλώσεις

Η πρωτεύουσα τιμά σήμερα με κάθε επισημότητα την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται με τη μαθητική παρέλαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Η σημαιοστολισμένη πόλη γιορτάζει το «ΟΧΙ» και τιμά τους ήρωες του Έπους του ’40, με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου να είναι εμφανής. Η παρέλαση πραγματοποιείται υπό καλές καιρικές συνθήκες, όπως τονίστηκε, προσφέροντας ένα ευχάριστο πλαίσιο για τον εορτασμό.

Οι επίσημες εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί

Το εορταστικό πρόγραμμα για την 28η Οκτωβρίου ξεκίνησε στην Αθήνα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με μια σειρά από επίσημες εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, στις 6:47 το πρωί, πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των εορτασμών για την Εθνική Επέτειο. Αμέσως μετά, ακολούθησε το εωθινό, το οποίο παιάνισαν με τιμή τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δίνοντας τον πανηγυρικό τόνο στην ημέρα.

Στη συνέχεια, στις 8 το πρωί, έλαβε χώρα η επίσημη έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, μια πράξη υψηλού συμβολισμού που υπογραμμίζει τη διαχρονική σημασία της επετείου για το ελληνικό έθνος και την ιστορία του. Οι εκδηλώσεις αυτές έθεσαν το πλαίσιο για τη συνέχεια των εορτασμών.

Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συνεχίστηκε στις 10 π.μ. με την τέλεση της επίσημης Δοξολογίας, η οποία έλαβε χώρα στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό Αθηνών. Της Δοξολογίας προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, παρουσία όλων των επίσημων αρχών της χώρας, οι οποίες συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την ημέρα.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Δοξολογίας, ήταν προγραμματισμένη η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μια πράξη τιμής και μνήμης προς τους πεσόντες ήρωες. Μεταξύ των αρχών που κατέθεσαν στεφάνια ήταν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Της κατάθεσης στεφάνων είχε προηγηθεί η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη επισημότητα στην τελετή.

Η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της πρωτεύουσας

Η κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου έλαβε χώρα στις 11 π.μ., οπότε και ξεκίνησε η μαθητική παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας της Αθήνας. Μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, παρελαύνουν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων, με κάθε σχολείο να εκπροσωπείται επάξια από τον σημαιοφόρο του και πέντε παραστάτες.

Τη μαθητική παρέλαση συνοδεύει η φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, η οποία με τις μελωδίες της προσδίδει τον πανηγυρικό τόνο στην εκδήλωση, ενθουσιάζοντας τους παρευρισκόμενους. Στην παρέλαση συμμετέχουν επίσης τμήματα προσκόπων, οδηγών και ΑμεΑ, τιμώντας με την παρουσία τους την Εθνική Επέτειο υπό τις καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην πρωτεύουσα, γεγονός που διευκολύνει την ομαλή διεξαγωγή της.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ

Λόγω της διεξαγωγής των εορταστικών εκδηλώσεων και ειδικότερα της μαθητικής παρέλασης, έχουν τεθεί σε ισχύ ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται με σκοπό την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της παρέλασης, καθώς και την προστασία των συμμετεχόντων και του κοινού που παρακολουθεί. Έχει τονιστεί ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως το πέρας της παρέλασης, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ ΜΠΕ).

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki