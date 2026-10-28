Κύκλωμα φορολογικής απάτης: «Κραγιονάκια» και «δωράκια» σε εφοριακό και υπάλληλο ΕΦΚΑ

Ένα μεγάλο κύκλωμα φορολογικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο φέρεται να είχε στήσει ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», προκάλεσε ζημιά πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο. Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε περισσότερες από 433 επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Μυκόνου και της Ρόδου.

Από την έρευνα προέκυψε ότι μέλη του κυκλώματος είχαν αναπτύξει σχέσεις με υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους, ενώ φέρεται να εμπλέκονται και αστυνομικοί. Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της Ελληνικής Αστυνομίας αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις μεθόδους και τις επαφές της οργάνωσης.

Η εκτεταμένη δράση και η ζημιά στο δημόσιο

Η δράση του κυκλώματος, με επίκεντρο τον 57χρονο ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», ξεπερνά κάθε προηγούμενο σε έκταση και οργάνωση. Η φορολογική απάτη που διέπραττε η οργάνωση προκάλεσε ζημιά πολλών εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία.

Η εγκληματική οργάνωση είχε απλώσει το δίκτυό της σε περισσότερες από 433 επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονταν στην Αττική, τη Μύκονο, τη Ρόδο και άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η δράση της επεκτεινόταν και σε μπιτς μπαρ σε δημοφιλή νησιά, ενισχύοντας την επιχειρηματική της δραστηριότητα και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνονται συνολικά 149 πρόσωπα. Από αυτά, τα 13 είναι μη υπαρκτά, χαρακτηριζόμενα ως «πρόσωπα-φαντάσματα», ενώ έξι άτομα είχαν αποβιώσει πριν καν ξεκινήσει η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση.

Σχέσεις με δημόσιους υπαλλήλους και κωδικές ονομασίες

Από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες της Ελληνικής Αστυνομίας προκύπτει ότι δύο μέλη του κυκλώματος είχαν αναπτύξει στενές σχέσεις με δύο υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους. Ο ένας υπάλληλος υπηρετούσε στην Εφορία και ο άλλος στον ΕΦΚΑ, με σκοπό την εξασφάλιση παροχής εξυπηρετήσεων.

Αυτές οι εξυπηρετήσεις αναφέρονταν στις συνομιλίες ως «δωράκια». Επιπλέον, οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι αναφέρονταν με κωδικές ονομασίες, όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη», υποδηλώνοντας την οικειότητα και την εμπιστοσύνη που είχε αναπτυχθεί.

Σε μία από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός, τρεις ημέρες πριν από ένα προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, μέλη της οργάνωσης συζητούσαν για την αγορά δώρων προς υπαλλήλους. Για αυτά τα δώρα χρησιμοποιούσαν τον κωδικό χαρακτηρισμό «κραγιονάκια».

Η φερόμενη εμπλοκή αστυνομικών στην υπόθεση

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται και δύο αστυνομικοί, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα. Ο ένας από αυτούς φέρεται να συναντούσε μέλη του κυκλώματος σε ένα γνωστό strip club, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Συγγρού. Σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν η εκ των προτέρων ενημέρωση των μελών της οργάνωσης για επικείμενες εφόδους σε καταστήματα που ανήκαν στο κύκλωμα.

Ο δεύτερος αστυνομικός φέρεται να έχει εισπράξει το ποσό των 1.500 ευρώ, αν και ο ακριβής ρόλος του παραμένει υπό διερεύνηση. Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα και των δύο αστυνομικών παραμένει άγνωστη στις αρχές. Η έρευνα, την οποία διεξάγει το «ελληνικό FBI», βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό τους και τη διακρίβωση του ακριβούς ρόλου τους στην εγκληματική οργάνωση.

Εκτεταμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στα νησιά

Το κύκλωμα είχε αναπτύξει ιδιαίτερα εκτεταμένη επιχειρηματική δραστηριότητα σε δημοφιλή νησιά, όπως η Μύκονος, η Πάρος και κυρίως η Ρόδος. Στο νησί της Ρόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό της 28 προνομιακές παραλίες και beach bars, εκμεταλλευόμενη την τουριστική τους αξία.

Από το 2018, επιχειρηματίες από την Αθήνα άρχισαν να δραστηριοποιούνται στη Ρόδο, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς για τη μίσθωση παραλιακών εκτάσεων. Στους διαγωνισμούς αυτούς, προσέφεραν ποσά πολύ υψηλότερα από την πραγματική αξία των μισθώσεων, με στόχο να αποκτήσουν τον έλεγχο των παραλιακών επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί μια παραλιακή έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα της Ρόδου. Ενώ το πραγματικό μίσθωμα της συγκεκριμένης έκτασης ανερχόταν περίπου σε 25.000 ευρώ, οι επιχειρηματίες του κυκλώματος προσέφεραν 200.0, ένα ποσό που ξεπερνούσε κατά πολύ την πραγματική της αξία.

Με πληροφορίες από: Newsit