Τροχαίο στη Ζάκυνθο: 12χρονος τραυματίστηκε σε σύγκρουση ηλεκτρικού πατινιού με δίκυκλο, συνελήφθη 61χρονος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου, στη Ζάκυνθο, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός 12χρονου αγοριού. Το παιδί οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι όταν ενεπλάκη σε σύγκρουση με δίκυκλο όχημα. Μετά το συμβάν, ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ ο 61χρονος οδηγός του δικύκλου συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές.

Η σύγκρουση στην παραλιακή οδό της Ζακύνθου

Το περιστατικό του τροχαίου ατυχήματος καταγράφηκε το απόγευμα της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου, σε ένα κεντρικό σημείο της Ζακύνθου. Συγκεκριμένα, η σύγκρουση έλαβε χώρα στην παραλιακή οδό Κ. Λομβάρδου, ακριβώς στη συμβολή της με την οδό Τζουλάτη. Η περιοχή αυτή, γνωστή για την κίνησή της, έγινε το θέατρο του ατυχήματος που απασχόλησε τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Λιμενική Αρχή Ζακύνθου, στην σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο οχήματα: ένα ηλεκτρικό πατίνι και ένα δίκυκλο. Το ηλεκτρικό πατίνι οδηγούσε ένα 12χρονο αγόρι, ενώ το δίκυκλο όχημα βρισκόταν υπό τον έλεγχο ενός 61χρονου άνδρα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Ο τραυματισμός του ανήλικου και η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο

Από την ένταση της σύγκρουσης, ο 12χρονος ανήλικος, ο οποίος είναι από την Αλβανία, υπέστη τραυματισμούς. Η κατάσταση της υγείας του απαίτησε την άμεση διακομιδή του σε νοσοκομειακή μονάδα για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη. Ειδικότερα, ο τραυματισμένος 12χρονος μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος».

Εκεί, οι αρμόδιοι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες που κρίθηκαν απαραίτητες για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Ευτυχώς, μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής φροντίδας και αφού του παρασχέθηκαν οι αναγκαίες υπηρεσίες, ο ανήλικος ήταν σε θέση να αποχωρήσει από το νοσοκομείο, κάτι που υποδηλώνει ότι οι τραυματισμοί του δεν ήταν σοβαροί.

Η σύλληψη του 61χρονου οδηγού του δικύκλου

Σε συνέχεια των ενεργειών των αρχών μετά το τροχαίο ατύχημα, ο 61χρονος οδηγός του δικύκλου οχήματος συνελήφθη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Λιμεναρχείου Ζακύνθου, τα οποία έχουν αναλάβει την υπόθεση. Η διαδικασία της σύλληψης έγινε στο πλαίσιο των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών για τέτοιου είδους περιστατικά.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον 61χρονο άνδρα αφορούν τη σωματική βλάβη από αμέλεια, ένα αδίκημα που προβλέπεται ρητά στον Ποινικό Κώδικα. Συγκεκριμένα, η κατηγορία αυτή βασίζεται στο άρθρο 314 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο ορίζει τις συνέπειες για πράξεις που προκαλούν τραυματισμό σε άλλο πρόσωπο λόγω αμέλειας. Η νομική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τη σύλληψη.

Η προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή Ζακύνθου

Μετά το συμβάν και τη σύλληψη του οδηγού, το Λιμεναρχείο Ζακύνθου έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διενέργεια της προανάκρισης. Ο βασικός στόχος της προανακριτικής διαδικασίας είναι η πλήρης και λεπτομερής διαλεύκανση όλων των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή οδό Κ. Λομβάρδου.

Οι λιμενικές αρχές συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και εξετάζουν τις μαρτυρίες, προκειμένου να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του συμβάντος. Η προανάκριση θα καθορίσει τις ακριβείς αιτίες και τις ευθύνες που οδήγησαν στη σύγκρουση του ηλεκτρικού πατινιού με το δίκυκλο, με τον τραυματισμό του 12χρονου παιδιού.

Με πληροφορίες από: Topontiki